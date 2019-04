Pierwszy odcinek - od placu Orląt Lwowskich (linia ma się połączyć z tą istniejącą na skrzyżowaniu Podwala i Piłsudskiego) może być budowany jeszcze w tym roku! To oznacza, że już po wakacjach - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - będzie można rozpocząć pierwsze prace. Jakie? Np. przygotowanie terenu pod inwestycję i wycinkę drzew, prace archeologiczne czy budowę kanalizacji deszczowej. Konkretne terminy startu poszczególnych prac będą oczywiście zależały od podpisanych umów, a także od efektów kontroli procedur przetargowych, którą poprowadzi Urząd Zamówień Publicznych. Kiedy zakończy się całe zadanie? Ta data jest już znana, to 2023 rok. Jednak wszystko wskazuje na to, że pierwszy etap - od placu Orląt Lwowskich do Wrocławskiego Parku Biznesowego uda się uruchomić szybciej. Jeśli prace rozpoczną się faktycznie w 2019 roku, powinno udać się je zakończyć przed grudniem 2021 roku. Ale to na razie tylko przypuszczenia, dopóki nie ma formalnie rozstrzygniętych przetargów, a jest tylko zapowiedź prezydenta Sutryka. Czy po wybudowaniu, na pierwszym fragmencie będą już mogły jeździć tramwaje? Zobacz na kolejnym slajdzie

Materiały Urzędu Miejskiego we Wrocławiu