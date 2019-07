Wrocław. Woda na kąpielisku przy ul. Harcerskiej została zatruta specjalnie

– Woda jest zbadana i jest bezpieczna do kąpieli. Nawet, jeśli dorzucana jest ta substancja, to jest ona trucizną dla ryb i nie ma możliwości, żeby boraks lub wapno stanowiły zagrożenie dla ludzi – zapewnia Jacek Radek. Sanepid bada wodę na wrocławskich kąpieliskach 5 razy w roku. Jeśli jest potrzeba – inspektorzy zauważą np. inną barwę wody, mętność, plamy, śnięte ryby, zapach, to przeprowadzają dodatkowe badania.

Ludzi, którzy w weekend zjawili się nad wodą, przeraził widok śniętych ryb. Wtedy służby przypuszczały, że ryby podusiły się z powodu upału. Dziś już wiadomo, że nie to było przyczyną śmierci ok. 50 ryb.

Łowienie ryb za pomocą wsypywania do wody trucizny to tylko część problemu, jaki jest z kąpieliskiem MCS-u. Ludzie, którzy w ten sposób „pozyskują” ryby, urządzają też na Harcerskiej zakrapiane alkoholem imprezy. Po osiedlu snują się często pijani plażowicze dźwigając z pobliskiego sklepu torby z alkoholem.

Dla mieszkańców Oporowa staje się jasne, że jeśli sami nie spróbują rozwiązać problemu, to będzie on narastał. Dobrosława Binkowska z zarządu osiedla Oporów uważa, że najlepiej o zbiornik zadbają wędkarze: - Zaproponowałam im, żeby założyli stowarzyszenie, które będzie zarządzać akwenem. To jest najlepsze z możliwych rozwiązań. To są lokalni wędkarze, oni się znają i w sposób naturalny będą chronić to miejsce – mówi Binkowska. Przewodnicząca zarządu zapowiada też, że podczas spotkania z kierownikami straży miejskiej i policji będzie apelowała, żeby te służby na terenie kąpieliska pojawiały się częściej. Oprócz tego teren będzie zgłoszony także do prowadzonej przez policję mapy zagrożeń.