Wrocław. Właściciel zostawił auto na płatnym parkingu w galerii handlowej. Rachunek za parkowanie? 43 tysiące złotych!

Czerwona honda rzeczywiście stoi na trzecim poziomie parkingu w Arkadach. Jak długo? Tego dokładnie nie wiadomo. W galerii najstarsi pracujący tu dziś ludzie nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Samochód jest mocno zakurzony. Nie wygląda na uszkodzony. Brakuje mu jedynie korka wlotu paliwa. W internecie znaleźliśmy zdjęcia z grudnia 2017 roku, na którym korek jeszcze był. Na tylnym siedzeniu samochodu jest nierozpakowana paczka. Widać dużą kartkę z nadrukowanymi danymi odbiorcy – jest czytelny adres, nieczytelne nazwisko i numer telefonu. Pod adresem z paczki nikt nam jednak nie otworzył.

O samochód zapytaliśmy też rzecznika wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji Łukasza Dutkowiaka. Wiemy od niego, że auto "jest czyste" - nie jest zgłoszone jako skradzione. Nie jest też w zainteresowaniu policji z żadnego innego powodu.

Według naszych wyliczeń, roczne parkowanie w Arkadach to koszt 35034 złotych. Najstarsze zdjęcie auta, jakie znaleźliśmy w internecie, pochodzi z 28 grudnia 2017 roku. Za parkowanie od tego czasu do 25 marca 2019 trzeba byłoby zapłacić przeszło 43 tysiące złotych.

Agnieszka Solarz, Dyrektor Marketingu Obiektów Komercyjnych w spółce LC Corp mówi nam, że „porzucony” na parkingu samochód nie stwarza zagrożenia. Choć „jego obecność jest kłopotliwa chociażby ze względów estetycznych”. Firma zawiadująca centrum handlowym zwróciła się do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o informacje na temat auta. W ten sposób próbuje znaleźć właściciela.

I obiecuje rabat za parking. I to spory. - Na zachętę możemy obiecać właścicielowi porzuconego samochodu, że jeżeli zgłosi się do nas i odholuje auto, to nie obciążymy go rachunkiem za parkowanie, który mógłbym przekroczyć nawet wartość samochodu. Drogą wyjątku wystarczy, że dokona opłaty za zgubiony bilet parkingowy. To 50 zł – mówi nam Agnieszka Solarz.