Wrocław Winyl Weekend po raz trzeci w Sky Tower 24-25 listopada

Co się dzieje w weekend we Wrocławiu (23-25 października 2015)

Alicja Sumarowska

Nie wiesz co się dzieje w weekend we Wrocławiu i co robić, by się nie nudzić. Oto znalazłeś odpowiedż na pytanie. Możliwościna spędzenie wolnego czasu jest mnóstwo, przeglądnij nasze wiadomości i dowiedz się wszystkiego o imprezach we Wrocławiu. A w weekend 23-25 października we ...