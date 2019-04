Wrocław. Wilki z naszego zoo mają nowy dom. Zobacz!

- Ten wybieg ma przede wszystkim cel edukacyjny. Ma pokazać, że nie taki wilk straszny, jak go malują. To zwierzęta, które żyją w naszym otoczeniu. Czasem pojawiają się na obrzeżach miast, czasem wchodzą do miasta. Nic wam z ich strony nie grozi i to chcemy zaznaczyć - mówi Radosław Ratajszczak. - W Polsce po wojnie nie było ani jednego przypadku zagryzienia człowieka przez wilka, a przypominam, że codziennie na drogach giną setki ludzi.

Nowy wybieg pozwala wilkom na obserwowanie niedźwiedzi i rysi.

- Te znajdują się co prawda na innym terenie, ale są w zasięgu wzroku - mówi Adrianna Pleban, opiekunka wilków.

Do oszklonego i osiatkowanego wybiegu wilków prowadzi specjalna nora. W niej znajduje się ścieżka edukacyjna, z której dzieci mogą dowiedzieć się na przykład, że wilk to przodek psa. Zaprezentowane zostały również plansze przedstawiające różne rasy psów, w tym bernardyna, chihuahuę, buldoga angielskiego, bulterriera, boksera i charta perskiego. Obok plansz są też repliki czaszek, dzięki którym możemy zorientować się, jak działalność człowieka wpływała na ewolucję psów. Najbardziej podobnym do wilka psem jest dzisiaj wilczak czechosłowacki (bezpośredni potomek wilka i psa), ostatnio popularny wśród miłośników produkcji "Gra o Tron" (w serialu występują wilkory).