Wrocław. Wielkie zmiany na pl. Społecznym. Zniknie estakada. Co się jeszcze zmieni?

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na wyburzenie konstrukcji i zaprojektowanie nowego układu drogowego na pl. Społecznym.

Jakie są wstępne założenia nowej organizacji ruchu? Jak wynika z dokumentacji przetargowej, przy dojeździe ul. Oławską na pl. Społeczny kierowcy będą mieli do dyspozycji cztery pasy ruchu. Dwa poprowadzą w lewo w kierunku mostu Pokoju równolegle do istniejącego na poziomie jezdni torowiska, kolejny prosto w kierunku mostu Grunwaldzkiego i pas umożliwiający jazdę na wprost i w prawo w kierunku pl. Wróblewskiego.

Przebudowane zostanie także torowisko tramwajowe, ponieważ według nowej organizacji ruchu będą z niego korzystały także autobusy skręcające od strony ul. Oławskiej w kierunku mostu Pokoju i ul. Wyszyńskiego.

Rozbiórka tej części estakady, która przebiega nad torami tramwajowymi w kierunku pl. Grunwaldzkiego, będzie odbywała się pomiędzy godz. 0.30 a 4, aby nie blokować ruchu tramwajów.

Etapy wymagające zamknięcia jezdni z mostu Grunwaldzkiego w kierunku ul. Oławskiej będą odbywały się najprawdopodobniej w dni wolne od pracy. Objazd będzie prowadził przez parking przy Urzędzie Wojewódzkim.

W jaki dokładnie sposób zostaną zaprogramowane cykle świetlne, dopiero wskaże projekt. Jak jednak twierdzą urzędnicy, nawet teraz istnieją rezerwy w programach sygnalizacji świetlnej, które zostaną wykorzystane do utrzymania płynności ruchu.

Podczas rozbiórki czynne będzie przejście podziemne pod pl. Społecznym. Wejścia do niego zostaną zabezpieczone przed spadającym gruzem.

Na pl. Społecznym, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, powstanie też nowa droga rowerowa, którą będzie można przejechać od mostu Grunwaldzkiego do pl. Wróblewskiego.

W planach jest też wyburzenie wschodniej estakady prowadzącej w kierunku pl. Grunwaldzkiego, która przeszła generalny remont osiem lat temu. Ale terminu jej rozbiórki na razie nie podano.

O konieczności przebudowania pl. Społecznego mówi się we Wrocławiu od ponad dziesięciu lat. Ówczesna koncepcja zakładała budowę tunelu, którym dałoby się przejechać od mostu Pokoju do ul. Pułaskiego (w pobliżu skrzyżowania z Kościuszki). Dojazd z pl. Społecznego do centrum miał być z kolei możliwy przez rondo, które miało powstać tuż za mostem Grunwaldzkim obok urzędu wojewódzkiego i dalej przez nową, poszerzoną trasę wzdłuż parku Słowackiego aż do Podwala. Na powierzchni placu Społecznego miały powstać z kolei biurowce, budynki mieszkalne, a nawet galeria handlowa.