Wrocław. Wielki piknik rodzinny na Wyspie Słodowej. Zobacz zdjęcia

Wrocławianie świętowali Dzień Dziecka hucznie i przede wszystkim tłumnie na Wyspie Słodowej. Dmuchańce rządzą

Najbardziej oblegane były dmuchańce, a szczególnie połykacz w kształcie orki, a także dmuchane rodeo, gry planszowe w których to same dzieciaki są figurami. Do największych atrakcji wiły się długie kolejki. - Stoję już ponad pół godziny, ale jak już obiecałem dzieciakom, że sobie poskaczą i pozjeżdżają, to nie możemy zrezygnować - mówi nam Pan Piotr ściskając rękę kilkuletniej córki, która nie może się już doczekać, kiedy będzie mogła wspiąć się na olbrzymią, dmuchaną zjeżdżalnię z napisem - Marzenia. Długie kolejki ustawiły się też do namiotów i footrucków w strefie gastronomicznej. Jest także specjalna strefa chillout pod dużym namiotem dla rodziców z punktami konsultacyjnymi.

Dzisiaj, 2 czerwca na Wyspie Słodowej będzie można znaleźć między innymi arenę paintballową dla dzieci, warsztaty gier planszowych, warsztaty "Pośpiewaj mi mamo", dogoterapię, malowanie twarzy, warsztaty akrobatyki dla dzieci, japońskie gry i stroje oraz wiele innych atrakcji. Poza tym na dzieciaki czekać będzie strefa dmuchańców, a w razie mniejszego lub większego głodu zapraszamy do strefy foodtrucków.

Pikniki z okazji Dnia Dziecka na Wyspie to wydarzenia w ramach Miesiąca Rodziny. Przed nami jeszcze Dzień Dziadków (9 czerwca), Dzień Rodziny (16 czerwca) i Dzień Ojca (23 czerwca). Wszystko to bezpłatnie na Wyspie Słodowej od 14.00 do 19.00.