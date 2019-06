Wrocław. Wielki piknik olimpijski na Partynicach. Będzie mnóstwo atrakcji i gwiazd sportu (SZCZEGÓŁY)

10.00 - otwarcie Pikniku: Renata Mauer-Różańska, Mieczysław Łopatka 10.15 - start do Biegu Śladem Konia (Wrocławski Klub Biegacza Piast) 12.00 - Dekoracja Biegu Śladem Konia 12.30-13.30 - przywitanie gości, prezentacja olimpijczyków i paraolimpijczyków

Dodajmy, że to także wydarzenie dla łowców autografów i szansa na połączenie przyjemnego z pożytecznym dla całych rodzin. Przy organizacji siły połączyły: Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski, Regionalna Rada Olimpijska, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice, Młodzieżowe Centrum Sportu, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, TKKF, kluby: AZS AWF, Śląsk i Wrocławski Klub Biegacza Piast.

Już o godz. 10 imprezę otworzą czterokrotny olimpijczyk i trzykrotny medalista mistrzostw Europy w koszykówce (m.in. srebro zdobyte w 1963 roku we Wrocławiu), prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej – Mieczysław Łopatka oraz dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie, wiceprezes RRO – Renata Mauer-Różańska.

To już dziewiąta edycja imprezy, która wyraźnie wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. Tym razem jest jednak wyjątkowa. Otóż przypada nie tylko na stulecie działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego (uroczyste obchody pod koniec października w Warszawie), ale też ćwierćwiecza Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu. Stąd też m.in. patronat nad imprezą prezesa PKOl.-u, Andrzeja Kraśnickiego.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Akademia Talentów i Uzdolnień wraz z zespołem wspierania uzdolnień sportowych zaprasza rodziców z dziećmi, nauczycieli, dyrektorów szkół do udziału w Festiwalu Sportów Szkolnych, organizowanym przy IX Pikniku Olimpijskim na terenie WTWK Partynice, w godz. 10-14. Celem imprezy jest przedstawienie dzieciom z klas II i III szkoły podstawowej oraz ich rodzicom oferty klas sportowych wrocławskich szkół oraz umożliwienie sprawdzenia zdolności ruchowych w wielu dyscyplinach. Wszystko to pod okiem specjalistów (trenerów) podczas Pikniku Olimpijskiego.

Czy wiemy, że nasze dziecko może rozwijać swoje talenty i uzdolnienia sportowe także we wrocławskich szkołach, które umożliwiają łączenie nauki z uprawianiem sportu w klasach o profilu sportowym, m.in. pływackim, tenisowym, szermierczym, koszykarskim, czy siatkarskim? Wybierz się na Festwial Sportów Szkolnych wraz z dzieckiem i baw się dobrze na sportowo.

Planowana formuła stacji – stanowisk. Każda stacja to oferta klas sportowych jednej szkoły, klubu sportowego czy Akademii Talentów i Uzdolnień. Każda szkoła przygotowuje na swoim stanowisku ćwiczenia, zadania ruchowe w dyscyplinie (dyscyplinach) sportu, w której się specjalizuje. W ten sposób dzieci wraz z opiekunami, odwiedzające stanowiska, mogą odkryć swoje uzdolnienia, zainteresować się nową dyscypliną sportu, otrzymać informację o tym, w jakich szkołach na terenie Wrocławia można uprawiać ulubiony przez dziecko sport. Na Festiwalu będą m.in.: konkurs podbijania piłeczki rakietą tenisową; tenis na wesoło – gry i zabawy o charakterze humorystycznym; rzuty do kosza, zabawy koszykarskie i koordynacyjne; gry i zabawy lekkoatletyczne; gry i zabawy z piłki ręcznej, gry i zabawy związane z piłką siatkową i plażową; gry i zabawy związane z hokejem; gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.

W tym roku partnerami Festiwalu Sportów Szkolnych są: SSP nr 72, SSP nr 46, SP 97, SP nr 3, MUKS WTH, LO nr 16, GM nr 13, SP nr 32 w ZSP nr 21.