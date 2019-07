Wrocław. Wielki Finał Brave Kids już jutro (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Za nami Wielki Finał Brave Kids Reunion. W niedzielę na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu zaprezentowało się ponad trzydziestu młodych artystów z Iranu, Ugandy, Gruzji, Indii oraz Polski. To jednak nie koniec, bo największy spektakl dopiero przed nami. We wtorek (9 lipca) setka uczestników Brave Kids (m.in. z Kenii, Palestyny, Peru, Kolumbii, Korei Północnej, Nikaragui, Indii, Iranu) wystąpi przed publicznością w Wielkim Finale Brave Kids 2019 w Teatrze Polskim. Jak przygotowują się odważni artyści przed najważniejszym spektaklem?

Przedpremierowy pokaz Wielkiego Finału Brave Kids rozbudził apetyty na więcej. – To było unikatowe doznanie, publiczność dosłownie była wbita w fotele – mówi Iwona Frydryszak, producent wykonawczy Brave Kids i dodaje, że jutrzejszego Wielkiego Finału Brave Kids nie można przegapić. Mocny głos dzieci, które swoją postawą są w stanie zmienić świat. W takim duchu ponad stu młodych artystów Brave Kids wystąpiło w niedzielę przed publicznością Teatru Polskiego we Wrocławiu. Najpierw na deskach zaprezentowali się uczestnicy Brave Kids Reunion, czyli artyści z Iranu, Indii, Gruzji, Ugandy oraz Polski. Potem na scenę wkroczyła setka młodych artystów m.in. z Kenii, Palestyny, Peru, Kolumbii, Korei Północnej, Nikaragui, Indii. – Niesamowita energia uczestników pokazała, że te dzieci naprawdę są w stanie zmienić świat. Przedpremierowy pokaz Wielkiego Finału Brave Kids udowodnił, że głos młodego pokolenia naprawdę jest ważny – zaznacza Iwona Frydryszak i zachęca do udziału w Wielkim Finale Brave Kids we wtorek, 9 lipca. – Mogę śmiało powiedzieć, że ten kto nie przyjdzie, naprawdę dużo straci. Tego spektaklu nie można przegapić – dodaje. Za finałowy spektakl odpowiada międzynarodowa grupa instruktorów artystycznych: Mary Sadowska, Mateusz Godlewski, Creo Kellab, Gabriel Almagro, Arash Fattahi, Justyna Król, Kinga Maciejewska, Ashu Satvika Goyal, Jolanta Sikorska. Bilety na Wielki Finał Brave Kids są jeszcze w sprzedaży. Można je kupić na eventim.pl. Kosztują 10, 20, 30, 35 i 40 złotych. Projekt artystyczno-edukacyjny Brave Kids powstał w 2009 roku przy wrocławskim Brave Festival, jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wydarzeń kulturalnych Wrocławia i Polski. Głównym organizatorem i pomysłodawcą Brave Kids jest wrocławskie Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. polecane: Spod Ekranu: Krew Boga Wideo