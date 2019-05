Wrocław: Wielka Majówka na Partynicach. Atrakcje dla dzieci [ZDJĘCIA, FILM]

Od środy do piątku trwa Wielka Majówka na Partynicach we Wrocławiu. Na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych czekają atrakcje dla całej rodziny. To już trzecia edycja imprezy. Tym razem oprócz sportu i zdrowej żywności przygotowana została specjalna strefa naukowa dla dzieci!

Na miejscu czekają:

- strefa portu, w której uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi ćwiczeniami fizycznymi i wezmą udział w konkursach - zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

- gry podwórkowe- guma, klasy, gra w chowanego a jest gdzie się schować, podchody i wiele innych!

- strefa animacyjna dla najmłodszych, a tam dmuchańce, wielkie bańki mydlane, tor do skimboardingu i animatorzy, którzy zajmą się dziećmi.

- ekipa z Mini Naukowiec, która zadba o wzbudzenie w dzieciach ciekawości i fascynacji niezwykłym światem nauki.

- strefa gastronomiczna zadba o apetyt - food trucki, miody, piwo, wyroby Dolnego Śląska i grill

- strefa dla psów – a tam pokazy psich sztuczek, konkurs na najsympatyczniejszego kundelka. Majówka na Partynicach trwać będzie jeszcze w piątek, 3 maja, od godz. 12 do 18. Wideo