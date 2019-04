Wrocław. Wieczór literacki z Katarzyną Kostołowską i Katarzyną Augustyniak-Rak. Zapraszamy w sobotę

Cyrulik Wrocławski i Ubieralnia zapraszają na wieczór literacki z pisarkami wydawnictwa Książnica: Katarzyną Kostołowską (autorką "Czterdzieści minus") i Katarzyną Augustyniak-Rak (autorką "O miłości bez litości").

Katarzyna Kostołowska

Prawniczka, redaktorka i właścicielka Loli, buldoga francuskiego. Interesuje się popkulturą, modą, polityką. Namiętnie ogląda seriale kryminalne.

Współautorka Kultowego Wrocławia – przewodnika po wyjątkowym według niej mieście, w którym mieszka od dziecka i które codziennie czymś ją zachwyca.

Od wielu lat publikuje opowiadania w czasopismach dla kobiet. Czterdzieści minus to jej powieściowy debiut. Inspiracją do pełnej humoru oraz wzruszeń książki są historie kobiet potwierdzające, że nawet w najciemniejszym tunelu zawsze w końcu pojawia się światełko.

Nowy Jork ma swój Seks w wielkim mieście, Wrocław – Czterdzieści minus

Anita to właścicielka upadającej czekoladziarni. Magda właśnie się dowiaduje, że jest w ciąży i że zdradza ją mąż. Aśka, rozchwytywana przez klientów stylistka, dusi się w nieudanym małżeństwie. Karola wciąż trafia na nieodpowiednich facetów, którzy zostawiają ją ze złamanym sercem.

Wszystkie dziewczyny są przed czterdziestką – łączą je wieloletnia przyjaźń i umiejętność rozwiązywania każdego problemu w pięć minut. I miasto, które jest świadkiem ich wzruszeń, wieczorów zakrapianych winem, wielkich planów oraz zawiedzionych nadziei. To właśnie krętymi uliczkami Wrocławia podążają ku miłości.

Katarzyna Augustyniak-Rak

Urodzona w Legnicy, przez 14 lat była wrocławianką. Absolwentka studiów plastycznych w Zielonej Górze i filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako redaktor w wydawnictwie, od 2017 roku bezrobotna na własne życzenie.

Jest twórczynią imponującego zbioru pierwszych stron kilkunastu powieści. Nie napisała następujących książek: Nad jeziorem Sławskim usiadłam i płakałam, Wnętrzności miłości, Samotność osierdzi. Napisała natomiast ponad 200 opowiadań dla kobiet, lecz żadne z nich nie ukazało się pod jej nazwiskiem.

Nie należała do żadnych organizacji, w tym faszystowskich i komunistycznych bojówek.

Najbardziej lubi się lenić.

Obecnie leni się w Legnicy.

Zaraz popłaczesz się nad losem Honoraty. Ze śmiechu!

Poznajcie samotną, dobiegającą czterdziestki lekarkę obdarzoną przez los dystansem do siebie i lekkim upodobaniem do alkoholu. W jej monotonne życie wkracza lokalny dziennikarz i wciąga ją do swojego śledztwa. Mężczyzna nie jest zbyt lotny w swym fachu, a w dodatku durzy się w lekarce. Tymczasem ona wciąż kocha się w pewnym himalaiście. Żeby było ciekawiej, nieźle namieszał tu Mick Jagger…

„O miłości bez litości” to czysta akcja – wartka, wciągająca i pełna zwrotów. Poza tym zabawne dialogi, dużo humoru i kilka neurotycznych postaci, które niezbyt dobrze radzą sobie w życiu.

Na spotkanie zapraszamy w sobotę, 6 kwietnia, od godziny 19:00 do Cyrulika Wrocławskiego na ul. Włodkowica 19.