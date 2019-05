Po hucznym otwarciu sezonu wyścigów konnych na Partynicach organizatorzy zapraszają w najbliższą niedzielę 12 maja na kolejny dzień wyścigowy, tym razem pod szyldem Eko Day. Przeczytaj szczegóły!

W programie sportowym znalazło się 7 gonitw na dystansach płaskich, w których zobaczymy zarówno konie pełnej krwi angielskiej (folbluty), jak i czystej krwi arabskiej.



Ponadto na widzów czekać będą atrakcje strefy eko, takie jak: stanowiska skuterów i hulajnóg elektrycznych z darmowymi przejażdżkami, kosmetyki i ręcznie wytwarzana biżuteria z naturalnych, ekologicznych materiałów czy stoisko fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” gdzie będzie można zostawić plastikowe nakrętki przeznaczone do recyklingu.



Organizatorzy zapraszają od godz. 14:15, wstęp wolny.



Eko Day na wyścigach

Podczas drugiego dnia sezonu wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice organizatorzy postawili na propagowanie rozwiązań ekologicznych, które spotykają się z coraz większym zainteresowaniem. W najbliższą niedzielę na Partynicach pojawią się bardzo popularne w mieście skutery oraz hulajnogi elektryczne. Przedstawiciele firm GoScooter oraz Lime zapraszają do darmowych przejażdżek. Wszyscy Ci, którzy do tej pory nie mieli jeszcze okazji korzystać z miejskich jednośladów będą mogli dowiedzieć się jak w kilku prostych krokach cieszyć się z jazdy.



Na stoisku z biżuterią hand-made znajdziemy bransoletki i naszyjniki tworzone są z naturalnych materiałów przywiezionych z zakątków całego świata, są to: kubańskie muszle, koral z Indonezji, lawa z Lanzarote i szkło z recyklingu. Natomiast manufaktura kosmetyczna Makutu przygotowała specjalne kosmetyki produkowane na bazie naturalnych ziół i roślin.



Organizatorzy zachęcają, aby przynieść ze sobą plastikowe nakrętki, nie tylko od napojów, ale też mogą być od szamponów, kosmetyków, a nawet chemii gospodarczej. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zbiera nakrętki, które następnie zostają poddane recyklingowi, a zgromadzone w ten sposób środki przeznaczane są na pomoc małym pacjentom hospicjum.



Wyścigi

Do niezwykle ciekawej konfrontacji dojdzie w długodystansowej próbie (3200 m) dla czteroletnich i starszych koni pełnej krwi angielskiej. Czołowy trzylatek sezonu 2017 Largo Forte zmierzy się z czeską specjalistką od długich dystansów Raviellą.

Largo Forte miał bardzo dobry sezon jako dwulatek, odnosząc dwa zwycięstwa. W wieku trzech lat należał do czołówki rocznika – w Derby zajął wysokie czwarte miejsce, a także był drugi w St Leger i Wielkiej Warszawskiej. W poprzednim sezonie raz wygrał oraz zajął drugie miejsce w Nagrodzie Kozienic i Nagrodzie Widzowa. Od tego sezonu trenowany jest przez Michała Borkowskiego na Partynicach. Start we Wrocławiu ma go przygotować do najważniejszych prób dla starszych folblutów na Służewcu – Nagrody 80-lecia Toru Służewiec (wcześniej Widzowa) i Nagrody Prezesa Totalizatora Sportowego (wcześniej Prezesa Rady Ministrów).



Sześcioletnia Raviella wygrała w karierze pięć gonitw, w tym trzy na dystansach od 2600 do 3200 m. Na tym najdłuższym zwyciężyła rok temu, triumfując w gonitwie I kategorii na torze w Karlowych Warach. Ścigała się też poza granicami kraju, w Berlinie i Lipsku, a także na warszawskim Służewcu, gdzie w ubiegłorocznej Nagrodzie St Leger zajęła czwarte miejsce.



W dziesięciokonnej stawce są też inne ciekawe konie. Wyjątkowo wszechstronny jest 9-letni Nechius, który w swojej długiej karierze wygrywał gonitwy płaskie (w tym pozagrupową Nagrodę Rutena), z płotami i z przeszkodami, w sumie dziewięć razy mijał celownik jako pierwszy. Pięciolatek Kazal trenowany na Partynicach przez Roberta Świątka w poprzednim sezonie zwyciężył w obu długodystansowych gonitwach we Wrocławiu. W obu tuż za nim finiszowały Remus i Zew, które ponownie staną na starcie długodystansowej próby. Doświadczona Zarra ma na koncie zwycięstwa na torach Wrocławia, Warszawy i Berlina, a także drugie miejsce w prestiżowej Nagrodzie Konstelacji.



PROGRAM DNIA:

14:15 - prezentacja koni w padoku



Gonitwa 1 – g. 14.45

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy (PASB), które nie biegały. (1600 m)



Gonitwa 2 – g. 15.15

Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich klaczy czystej

krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600 m)



Gonitwa 3 – g. 15.45

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1907 m)



Gonitwa 4 – g. 16.15

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (1907 m)



Gonitwa 5 – g. 16.45

Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. (3200 m)



Gonitwa 6 – g. 17.15

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1600 m)



Gonitwa 7 – g. 17.45

Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600 m)





2 dzień wyścigowy Eko Day

12 maja (niedziela) godz. 14:15, wstęp wolny

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

ul. Zwycięska 2



