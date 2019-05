Wrocław. Wbiegnij na szczyt Sky Tower (DATA, SZCZEGÓŁY)

O tym, jakie to zalety, będzie można usłyszeć w trakcie jej sobotnich wystąpień.

Sportowy weekend z gwiazdami to nie tylko uczta dla ciała, ale i ducha. Tym, którzy szukają inspiracji w drodze po fit-wersję siebie, wskazówek udzieli Joanna Jabłczyńska, pasjonatka sportów, prawniczka i aktorka.

- Jestem osobą, która ma dużo energii i musi ją gdzieś spożytkować. Sport jest idealnym rozwiązaniem - wzmacnia i rzeźbi ciało, pozwala odreagować negatywne emocje i stres. Najważniejsze jest to, aby zadbać o siebie i znaleźć swój własny sposób na aktywność i odpowiednią dawkę ruchu, poparte właściwą dietą. Sport jest naprawdę dla każdego. O moim pomyśle na zdrowe odżywianie i treningi opowiem wkrótce w Sky Tower, gdzie serdecznie Państwa zapraszam - powiedziała. Co więcej, fani artystki będą mieli możliwość kibicowania swojej idolce podczas Mistrzostw Polski w biegu po schodach. Joanna Jabłczyńska wraz z pierwszą grupą startową oficjalnie rozpocznie Sky Tower Run.

25 maja o solidną dawkę wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia zadbają również wykwalifikowani trenerzy oraz dietetycy. Będzie także można osobiście porozmawiać z zaproszonymi gośćmi i wykonać z nimi pamiątkowe zdjęcia.

Sky Tower nie zapomniało o najmłodszych, którzy będą mogli wziąć udział w wielu grach i zabawach, m.in. testach sprawnościowych, kreatywnych zajęciach oraz zawodach sportowych z nagrodami. Maluchy zgłębią także tajniki taekwondo pod okiem Natalii Rybarczyk.

26 maja o godz. 10:00 wyruszy Sky Tower Run. Zawody będzie komentował ceniony dziennikarz sportowy, Bożydar Iwanow wraz z przedstawicielem Pro Run Wrocław, Grzegorzem Pieczarką. Biegacze startować będą kaskadowo, co 20 sekund, aby bezpiecznie pokonać 1142 schody i znaleźć się na jednym z ostatnich pięter wieżowca. Sportowcy powalczą o miano Mistrza Polski w biegu po schodach.

Przewidziano kilka różnych kategorii, w tym „open”. W biegu wezmą udział również strażacy - dla nich przewidziano kategorię biegu w pełnym umundurowaniu.

- Cieszę się, że będę miał możliwość poprowadzenia Sky Tower Run i spotkania śmiałków, którzy zdecydowali się na udział w tak wymagającym biegu. Jestem ogromnym fanem tej imprezy. Za wszystkich zawodników trzymam mocno kciuki, a chętnych do kibicowania zapraszam w niedzielę do Sky Tower. Do zobaczenia na miejscu! – mówi Bożydar Iwanow.

źródło: materiały prasowe organizatora