Wrocław. Wakacje w Muzeum Narodowym i w jego oddziałach. Mnóstwo atrakcji. Zobacz harmonogram

Tworzenie robotów, tropienie zwierząt zamieszkujących muzealne galerie, a także warsztaty hafciarskie, kulinarne i śpiewania kołysanek – Muzeum Narodowe we Wrocławiu wraz z oddziałami zaprasza na zajęcia wakacyjne dla dzieci i dorosłych.

W Muzeum Narodowym dzieci będą miały okazję wybrać się w podróż dookoła świata i tropić zwierzęta zamieszkujące różne kontynenty: „Zadrzemy głowy, by poznać owady i ptaki, zanurkujemy, żeby przyjrzeć się mieszkańcom głębin, poznamy również zwierzęta towarzyszące świętym oraz 12 zwierzęcych znaków chińskiego zodiaku, będziemy mówić o dzikich zwierzętach spotykanych w mieście, a także o koniach, kotach, psach. Na tym jednak nie poprzestaniemy – wytropimy także… pluszaki, smoki i syreny! – mówi Sławomir Ortyl z Działu Oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Na uczestników wakacyjnych spotkań dla dzieci w Muzeum Etnograficznym czekają warsztaty muzyczne, plastyczne oraz nowy cykl „Rysunkowe lato” – inspirowany postaciami słynnych ilustratorów i ludowych malarzy. Muzeum zaprasza również na warsztaty dla dorosłych, które przybliżą różne tradycje hafciarskie, tradycyjne kołysanki oraz dolnośląskie kulinaria.



Wakacje w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej to twórcze spotkania z potworem i abstrakcją. W lipcu uczestnicy zajęć będą spędzać czas na dobiegającej końca wystawie „Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT”. Stworzą własne roboty, przetestują, jaką maszyną jest ich mózg oraz ułożą choreografię „robot dance”. Będzie też okazja, by wymyślić własny film drogi oraz zagrać koncert drzewom. W sierpniu natomiast rusza muzealna gra. Mali zwiedzający będą rozwiązywać zagadki Pawilonu i odkryją znaczenie takich pojęć jak monotypia, abakan, asamblaż czy multiplikacja.

Muzeum „Panorama Racławicka” zaprasza na cykl „Wakacyjne poranki z Panoramą Racławicką” – wstęp w okazyjnej cenie 15 zł! Uczestnicy zajęć po krótkim wstępie w Małej Rotundzie udadzą się na platformę widokową, by obejrzeć dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Dowiedzą się, kto jeszcze brał udział w tworzeniu obrazu, jak artyści podzielili się pracą i ile czasu im ona zajęła. Dowiedzą się też, co to jest sztafaż i z czego jest zrobiony. Wakacje 2019 Muzeum Narodowe we Wrocławiu Cykl „Wakacje w Muzeum”, wstęp z biletem za 3 zł

Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat 3 lipca, godz. 12.00, godz. 14.00 – Z lornetką wśród zwierząt Zabawa plastyczna Sławomira Ortyla

Ach, wybrać się w podróż dookoła świata! Wielu z nas marzy o tym przez całe życie. Okazuje się jednak, że w pewnym zakresie spełnienie tych marzeń jest bliższe niż mogłoby się wydawać. Otóż zwierzęta z muzealnych galerii są reprezentantami wszystkich kontynentów! I jak tu nie wyruszyć w taką podróż? Jakby tego było mało, efektem wspólnej eskapady będzie Dziennik z podróży dookoła świata.

5 lipca, godz. 12.00, godz. 14.00 — Zwierzęta z żywotów świętych Zabawa plastyczna Grzegorza Wojturskiego

W zwierzyńcu muzealnym pewną ważną grupę stanowią zwierzęta obecne w żywotach świętych, czasem przyjęte jako ich znaki rozpoznawcze. Uczestnicy zajęć będą mogli obejrzeć je z bliska na obrazach i rzeźbach, a słuchając opowieści prowadzącego, przekonać się, jak często stwory te były sympatyczne i pomocne człowiekowi. W części warsztatowej spotkania owe zwierzęta będzie można przedstawić żartobliwie na broszkach z kartonu. 10 lipca, godz. 12.00, godz. 14.00 — Zwierzęta z chińskiego zodiaku Zabawa plastyczna Sławomira Ortyla

Dostateczną zachętą do przyjścia powinno być już samo zdobycie wiedzy o tym, jakim jesteś… zwierzęciem! Nie, to nie pomyłka – w horoskopie chińskim występują same zwierzęta. Wytropimy je w muzealnych galeriach, by poznać zalety, wady i predyspozycje każdego z nich. Można w to wierzyć lub nie, ale z pewnością zapowiada się fantastyczna zabawa!

12 lipca, godz. 12.00, godz. 14.00 — Dzikie zwierzaki, które możemy spotkać w mieście Zabawa plastyczna Grzegorza Wojturskiego

Pogłoski mówią, że dzikie zwierzęta wprowadzają się do Wrocławia. Co ciekawe, nie tylko do tutejszego Ogrodu Zoologicznego, co wydawałoby się zrozumiałe, ale również do parków, ogrodów, działek, a nawet na dachy i do piwnic bloków mieszkalnych. Uczestnicy zajęć wskażą na obrazach w muzeum te dzikie zwierzęta, które udało im się spotkać w mieście, a za pomocą techniki kolażu uwiecznią je wśród różnych dziwnych przedmiotów miejskich. 17 lipca, godz. 12.00, godz. 14.00 — Rumaki, wierzchowce i zwykłe siwki, czyli niecodzienna jazda konna przez malarstwo i rzeźbę Zabawa plastyczna Michała Pieczki

Konie od wieków towarzyszyły ludziom. Te fascynujące i piękne zwierzęta pełniły wiele jakże ważnych dla człowieka zadań. Były też jednym z ulubionych tematów artystów, a szczególnie malarzy. Podczas zajęć dzieci będą mogły przyjrzeć się w galeriach muzeum wybranym dziełom przedstawiającym konie. Następnie namalują lub narysują własne, być może fantastyczne, wyobrażenia wierzchowców i rumaków. Trzymajcie się mocno w siodle, bo będzie się dużo działo!

19 lipca, godz. 12.00, godz. 14.00 — Od płotki do rekina, czyli kilka uwag o rybach w sztuce Zabawa plastyczna Michała Pieczki

Któż z nas nie marzył o tym, by złowić wielką rybę albo spotkać złotą rybkę spełniającą życzenia. Tym razem spróbujemy odszukać ryby ukazane na obrazach i w innych dziełach sztuki prezentowanych w Muzeum. Podczas zajęć dzieci będą mogły wyrzeźbić w masie solnej ryby rzeczywiste lub wymyślone. Później przyozdobią je różnymi błyskotkami. Świetna zabawa gwarantowana! 24 lipca, godz. 12.00, godz. 14.00 — Łowcy smoków Zabawa plastyczna Sławomira Ortyla

Stara mapa, szyfry, historie mrożące krew w żyłach. Czy trzeba coś więcej, by wziąć udział w ekscytujących łowach smoków europejskich, których wiele przedstawień zachowało się do naszych czasów na starych dziełach sztuki? A przy tym poznać ich zwyczaje i zastanowić się, czy smok z Komodo jest w prostej linii potomkiem tamtych bestii.

26 lipca godz. 12.00, godz. 14.00 — Wielbiciele smoków Zabawa plastyczna Barbary Przerwy

W przeciwieństwie do kultury zachodniej w Chinach i Japonii smoki są uwielbiane. Jako bóstwa związane z wodą były strażnikami niebios, władcami mórz i rzek, mogły przybierać postać wirów wodnych i miały wpływ na to, czy pada deszcz. W czasie zajęć poszukamy smoczej perły, zatańczymy smoczy taniec i w formie kolażu stworzymy, zatopiony w chmurach lub w głębinach morskich, smoczy pałac. 31 lipca godz. 12.00, godz. 14.00 — Tajemnice sześcionogów ukrytych w dziełach sztuki Zabawa plastyczna Michała Pieczki

Owady to niewielkie zazwyczaj zwierzęta, które opanowały cały świat. Jest ich po prostu najwięcej ze wszystkich stworzeń! W czasie spotkania dzieci odkryją sekrety życia różnych grup owadów. Obejrzą także dzieła sztuki, na których (lub w których) ukryły się te małe stworzonka. W drugiej części zajęć uczestnicy przy użyciu masy solnej wykonają fantazyjne broszki i spinki przedstawiające bajecznie kolorowe motyle, chrząszcze, ważki i błonkówki. Zabierzcie ze sobą agrafki! Na pewno się przydadzą!

2 sierpnia, godz. 12.00, godz. 14.00 — Lećmy z nimi! Wizyta w kolorowym świecie ptaków Zabawa plastyczna Michała Pieczki

Ptaki to jedne z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych zwierząt! Ich zdolność do lotu i powietrznych akrobacji od dawna fascynowała ludzi. Widok lecących nieodparcie kojarzy się z uczuciem prawdziwej wolności. Podczas wizyty w muzeum dzieci będą miały okazję odbyć swoisty lot ptasim szlakiem przez wszystkie galerie muzealne. Wspólnie odszukamy najpiękniejsze obrazy ukazujące naszych skrzydlatych przyjaciół. Spotkanie zakończy się wyklejaniem bajecznie kolorowych ptaków w technice kolażu. 7 sierpnia, godz. 12.00, godz. 14.00 — Kocie ścieżki Zabawa plastyczna Barbary Przerwy

Dlaczego mówimy, że koty chadzają własnymi ścieżkami? Dlaczego czarny kot ma przynosić pecha, a złoty jest symbolem szczęścia? A czy widzieliście kiedyś kota całego w kwiatki? Koty to niezwykle wdzięczny temat dla artysty, o czym przekonamy się, oglądając różne dzieła sztuki. Farby, papier i dużo miłości do kotów to przepis na udaną zabawę plastyczną.

9 sierpnia, godz. 12.00, godz. 14.00 — Kto dogoni psa? Zabawa plastyczna Barbary Przerwy

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka – tak twierdzą ich miłośnicy. Historia przyjaźni człowieka z psem sięga czasów prehistorycznych. Psie portrety można znaleźć w sztuce dawnej i współczesnej – jeszcze kilkadziesiąt lat temu w prawie każdym polskim domu musiała znaleźć się figurka psa. Czy ktoś jeszcze taką ma? Po obejrzeniu kolekcji porcelanowych figurek będziemy lepić psie rzeźby z plasteliny. 14 sierpnia, godz. 12.00, godz. 14.00 — Dziwaki i pluszaki Zabawa plastyczna Barbary Przerwy

Każdy ma lub miał swoją ulubioną zabawkę pluszową, nawet w muzeum można takie spotkać. Lubimy także słuchać bajek i wierszyków, w których zwierzęta przeżywają rozmaite przygody i mówią ludzkim głosem. W czasie warsztatów uszyjemy z kolorowych szmatek przytulaczki-dziwaczki, posłuchamy różnych wierszyków i sami zabawimy się w poetów, wymyślając krótkie rymowanki.

21 sierpnia godz. 12.00, godz. 14.00 — Zwierzęcym tropem. Podchody szlakiem zwierząt w muzeum Zabawa plastyczna Grzegorza Wojturskiego

Tym razem wyruszymy w fascynującą podróż po odległych zakątkach muzeum, dokąd poprowadzą nas ślady różnorodnych – dzikich i domowych – zwierzaków. Wspólnie opanujemy trudną sztukę rozpoznawania zwierząt na podstawie ich tropów, a za pomocą obrazów poznamy ulubione miejsca ich przebywania. Ślady zwierząt doprowadzą do zaskakujących miejsc i atrakcyjnych znalezisk, które jako pamiątki można będzie wziąć ze sobą do domu. 23 sierpnia, godz. 12.00, godz. 14.00 — Syreny. Fakty i mity Zabawa plastyczna Sławomira Ortyla

W muzeum mamy tylko jedną syrenę, ale właśnie rzadkość występowania tych frapujących istot tym bardziej powinna w dociekliwym badaczu zrodzić wiele pytań na ich temat. Ot choćby, jaką mają genealogię, jakie środowisko do życia preferują, czym (lub kim?) się odżywiają, co warunkuje, że czasami mają ptasie skrzydła a innym razem rybie ogony. No i czy możemy o nich mówić w czasie teraźniejszym, czy już niestety tylko w przeszłym.

28 sierpnia, godz. 12.00, godz. 14.00 — Domowe zwierzęta i ich obyczaje Zabawa plastyczna Grzegorza Wojturskiego

Każdy z nas mógłby opowiedzieć coś ciekawego o zwierzątkach domowych. Na kolejnych wakacyjnych spotkaniach w Muzeum, oglądając obrazy i rzeźby z naszych galerii, dowiemy się, co o swoich pupilach zamierzali opowiedzieć artyści. Dzieci spróbują także za pomocą kilku narysowanych scenek przedstawić przygody ze zwierzątkami. Wspólnie stworzymy małą księgę obyczajów zwierząt domowych. Oferta dla grup zorganizowanych: Zajęcia dla grup zorganizowanych (półkolonie i kolonie) realizowane są odpłatnie, termin i temat zajęć prosimy ustalać telefonicznie (tel. 71 372 51 48 lub mailowo: edukacja@mnwr.pl

Liczba osób w grupie: 10-25. Cena: 4 zł/os. Muzeum „Panorama Racławicka” Cykl „Wakacyjne poranki z Panoramą Racławicką”, wstęp z biletem za 15 zł

4 i 9 lipca oraz 20 i 27 sierpnia, godz. 8:45 Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat, prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć

Po krótkim wstępie w Małej Rotundzie uczestnicy spotkania udadzą się na platformę widokową, by obejrzeć dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Dowiedzą się, kto jeszcze brał udział w tworzeniu obrazu, jak artyści podzielili się pracą i ile czasu im ona zajęła. Nauczą się też, jak oglądać wyjątkowy obraz jakim jest panorama. Dowiedzą się ponadto, co to jest sztafaż i z czego jest zrobiony. Muzeum Etnograficzne wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy od 24 czerwca, tel. 71 344 33 13 lub edukacja@muzeumetnograficzne.pl zajęcia dla dzieci w wieku 5–12 lat 4 lipca, godz. 12.00 — Tajemnice indygo Warsztaty Pauliny Sucheckiej

Na warsztatach dzieci dowiedzą się, co łączy współczesne dżinsy z niebieskimi tkaninami sprzed kilku tysięcy lat. Odkryją też, czy można pieczętować tkaniny i na czym polega batik. Następnie metodą inspirowaną tradycyjnym blaudrukiem wykonają pracę plastyczną.

9 lipca, godz. 12.00 — Deszczownica i grzechotnica – zabawy z dźwiękiem Warsztaty Pauliny Sucheckiej

Na wystawie „Instrumentarium tradycyjne” uczestnicy spotkania będą mieli okazję obejrzeć sierszeńki, złóbcoki, parłaczki, burczybasy, diabelskie skrzypce, trombity i suki biłgorajskie. Zapoznają się z dawnymi, mniej znanymi instrumentami, którymi muzycy i muzykanci wiejscy wyczarowywali dźwięki, melodie i rytmy, a na koniec wspólnie wykonają muzyczną tubę i wielką grzechotkę. 11 lipca, godz. 12.00 — Dolnośląski kolaż Warsztaty Marty Derejczyk

Dolny Śląsk to region wielu kultur. Dziedzictwo przedwojennych mieszkańców tego terenu spotkało się z tradycjami osadników, którzy przybywali po wojnie na Ziemie Odzyskane z różnych krajów i regionów. Na warsztatach poznamy bliżej kilka wątków dolnośląskiej kultury – architekturę, malowane meble, haftowane stroje, tradycje muzyczne. W drugiej części spotkania z kolorowej mieszanki różnorodnych elementów i przy wykorzystaniu różnych materiałów i technik stworzone zostaną kolaże.

16 lipca, godz. 12.00 — Mali muzykanci Warsztaty muzyczne Marty Derejczyk

(dla dzieci w wieku od lat 4)

Tradycyjne instrumenty mają różne kształty i kolory, możemy je oglądać, ale przecież powstały po to, żeby na nich grać! Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywano dawne instrumenty i w jaki sposób powstawał w nich dźwięk. Wykorzystując proste instrumenty perkusyjne, wypełnią też nowymi dźwiękami muzealną ekspozycję. 18 lipca, godz. 12.00 — Rysunkowe lato – Nikifor, domy i domki Warsztaty Olgi Budzan

Podczas spotkania poświęconego Nikiforowi uczestnicy warsztatów przyjrzą się jego technice malarskiej oraz spróbują stworzyć własną pracę inspirowaną architekturą Przedmieścia Oławskiego. Będzie to także świetna okazja do poznania uroków Krynicy. 23 lipca, godz. 12.00 — Rysunkowe lato – John Bauer i opowieści o lasach Warsztaty Olgi Budzan

Warsztaty przybliżą twórczość skandynawskiego artysty, którego pasją były mity i legendy ludów północy. Każdy z uczestników warsztatów stworzy ilustrację przedstawiającą trolla w otoczeniu dzikiej przyrody, inspirując się roślinnością rosnącą wokół muzeum.

22 sierpnia, godz. 12.00 — Legendy o rzece Warsztaty Marty Derejczyk

Wakacyjne spotkanie w muzealnym ogrodzie wypełnią opowieści o dolnośląskich rzekach i zamieszkających je (jak sobie niegdyś opowiadano) duchach i demonach. Uczestnicy zajęć sprawdzą też, czy można malować po wodzie? 27 sierpnia, godz. 12.00 — Rysunkowe lato – Iwana Bilibina „Opowieść o domku na kurzej nóżce” Warsztaty Olgi Budzan

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z niezwykłą twórczością jednego z najznamienitszych ilustratorów baśni rosyjskich Iwanie Jakowlewiczu Bilibinie. Oprócz rysowania posłuchają też najpiękniejszych bajek naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

29 sierpnia, godz. 12.00 — Dlaczego drewno olchy ma kolor czerwony? Warsztaty Pauliny Sucheckiej

Uczestnicy spotkania poznają opowieści związane z wierzeniami o magicznym działaniu różnych gatunków roślin. Dowiedzą się też, jaką rolę pełniły w lecznictwie ludowym, w obrzędowości rodzinnej i dorocznej. W drugiej części warsztatów wykonają pracę plastyczną z kolorowych liści. Oferta dla grup zorganizowanych: Zajęcia dla grup zorganizowanych (półkolonie i kolonie) realizowane są odpłatnie, termin i temat zajęć prosimy ustalać telefonicznie (tel. 71 344 33 13 lub mailowo: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Liczba osób w grupie: 10-25. Cena: 4 zł/os.) Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Cykl „Lato w Pawilonie”, wstęp z biletem za 1 zł

Zapisy od 24 czerwca, tel. 71 712 71 81, edukacja.pawilon@mnwr.pl zajęcia dla dzieci w wieku 7–11 lat

9 lipca, godz. 11.00 — Czuły potwór Warsztaty Magdaleny Kreis (WRO) i Zosi Gali (Małe WRO)

(dla dzieci w wieku 5–8 lat)

Czy potwór może być czuły? Znamy jednego, który na pewno taki jest! To Senster – kinetyczna rzeźba sprzed prawie 50 lat, która ma niezwykłą historię. Poznacie ją podczas warsztatu, a także będziecie mieli okazję zbudować swojego Senstera. Pomoże Wam w tym dwunastoletnia Zosia Gala, jedna z uczestniczek projektu Małe WRO, która bardzo polubiła tego robota. 13 lipca, godz. 11.00 — Słowa włączyły się do zabawy Warsztaty Justyny Oleksy

(dla dzieci w wieku 6–12 lat)

Jest taka „maszyna”, która działała na długo przed wynalezieniem elektryczności, komputerów i wir­tualnej rzeczywistości. Tworzy ona niesamowite struktury, zaskakujące połączenia i nowatorskie idee. Jest nią ludzki mózg! Zagłębimy się w ulubione przez surrealistów gry, sprawdzimy, jakie wiersze pisze dla nas wyszukiwarka Google’a oraz co powiedzieliby na to dadaiści.

Ruszają maszynerie skojarzeń!

16 lipca, godz. 11.00 — W drogę! Warsztaty Malwiny Hajduk (WRO)

Jak zorganizować niskobudżetowe wakacje? Namalować piękną tapetę, a potem zrobić sobie sesję zdjęciową na jej tle. W ten sposób łatwo przeniesiemy się nad rodzime morze, w góry, na egzotyczną plażę czy w inne miejsc na Ziemi… albo i w Kosmosie! Zainspirowani pracą japońskiego artysty Shoty Yamauchiego DETOUR, nie wychodząc z Muzeum, ruszymy na wyprawę, tworząc krótkie sekwencje wakacyjnego filmu drogi. 20 lipca, godz. 11.00 — O czym marzą drzewa? Warsztaty Iwony Gołaj

Na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł wyro­sło drzewo. Sprawdzimy, czy i w jaki sposób porozumiewa się ono z otoczeniem. Spróbujemy również podsłu­chać, o czym rozmawiają drzewa wokół Muzeum. Czy można im wyszeptać swoje tajemnice? By drzewa w parku miały o czym szumieć przez następne stulecia, zagramy im koncert. Może nawet uda nam się wywołać deszcz?

23 lipca, godz. 11.00 — Z lotu ptaka Warsztaty Lilianny Leń (WRO)

Czy tylko drony mogą filmować świat z góry? A co, jeśli zaprosilibyśmy do współpracy gołębia-kamerzystę? Inspirując się pracami wideo prezentowanymi na wystawie „Biennale Sztuki Mediów WRO 2019: CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT”, w których oglądamy ujęcia z lotu ptaka, stworzymy wielki tkaninowy patchwork. Na materiałowy obraz złożą się zbliżenia i fragmenty krajobrazów widzianych z góry. Ta stworzona wspólnie kolorowa kompozycja będzie idealnym miejscem do wakacyjnego wylegiwania się. 27 lipca, godz. 11.00 — Robot dance Warsztaty WRO

Brzuch okrągły. Głowa trójkątna. A nogi – może prostokątne? Nie ma jednej reguły. Uczestnicy warsztatów wykonają dla siebie geometryczne kostiumy oraz sprawdzą, czy łatwiej im będzie zatańczyć w nim taniec robotów. 3 sierpnia, godz. 11.00 — Gra muzealna: runda pierwsza Warsztaty Iwony Gołaj

W sierpniu na wszystkich zajęciach z cyklu „Lato w Pawilonie” dzieci i ich rodzice poznawać będą trudne wyrazy i określenia, za którymi kryją się prace znanych polskich artystów współczesnych. Na początek wyzwanie: monotypia, czyli co? Uczestnicy zajęć będą mogli sami wykonać prace tą techniką, którą stosowała m.in. Maria Jarema w swoich abstrakcyjnych obrazach.

6 sierpnia, godz. 11.00 — Gra muzealna: runda druga Warsztaty Iwony Gołaj

Abakan, czyli co? Tym razem uczestnicy muzealnej zabawy spróbują wspólnie wykonać miękką, tekstylną rzeźbę inspirowaną „Abakanami”, czyli monumentalnymi obiektami z sizalowego, barwionego włókna, dzięki którym autorka tych dzieł – Magdalena Abakanowicz – znana jest na całym świecie. 10 sierpnia, godz. 11.00 — Gra muzealna: runda trzecia Warsztaty Agaty Iżykowskiej-Uszczyk

Assamblage, czyli co? Runda trzecia muzealnej gry. Widelec, świeczka i widły – czy to są przedmioty, z których można zrobić dzieło sztuki? Wyposażeni w mapy, postaramy się odkryć wszystkie nietypowe przedmioty znajdujące się w przestrzeni ekspozycji.

13 sierpnia, godz. 11.00 — Gra muzealna: runda czwarta Warsztaty Justyny Oleksy

Multiplikacja, czyli co? Po co robić kilka takich samych elementów? Nie wystarczyłby jeden? Wiele jednakowych postaci. Stado dziwnokształtnych stworów. Trzydzieści trzy koty. Po co aż tyle?

W czwartej rundzie muzealnej gry sprawdzimy, jaką moc ma stado. Stworzymy także własne. Gdzie zamieszka? Czy będzie miało wspólne marzenia? Sposób poruszania się? Ulubione smaki? Kolory? 20 sierpnia, godz. 11.00 — Gra muzealna: runda piąta Warsztaty Agaty Iżykowskiej-Uszczyk

Ambalage, czyli co? Runda piąta muzealnej gry. Parasole w dłoń! Śladami Tadeusza Kantora udamy się na wyprawę w poszukiwaniu deszczowych opowieści. Sprawdzimy, jakie historie kryją się pod parasolami oraz czy nie potrzeba im dodać trochę koloru. 24 sierpnia, godz. 11.00 — Gra muzealna: runda szósta Warsztaty Justyny Oleksy

Materia, czyli co? W czasie ostatniej rundy muzealnej gry wyostrzymy zmysły. To warsztaty stworzone dla tych, których kusi, żeby dotykać obrazów i rzeźb. Gładkie, szorstkie, śliskie, chropowate… Z czego są zrobione? Jak pachną? Zamkniemy oczy, wybierzemy najciekawszy materiał na dzieło i stworzymy własne prace należące do estetyki sztuki materii, których będziemy mogli dotykać do woli!

Oferta dla grup zorganizowanych: Zajęcia dla grup zorganizowanych (półkolonie i kolonie) realizowane są odpłatnie, termin i temat zajęć prosimy ustalać telefonicznie (tel. 71 712 71 81 lub mailowo: edukacja.pawilon@mnwr.pl

