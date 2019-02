Wrocław. W więzieniu siłą zrobili mu tatuaż na czole: swastykę

Pochodzi ze Śląska. Został skazany na 8 lat za oszustwo. W 2016 roku odsiadywał wyrok w Strzelcach Opolskich. Trafił do celi dziesięcioosobowej. Pod koniec lipca 2016, wieczorem podeszło do niego dwóch skazanych. Oznajmili, że będą go tatuować. Gdy odmówił, od jednego z więźniów usłyszał, że odsiaduje dożywocie, więc nie będzie miał problemu, żeby rozwalić mu głowę stołkiem.

- Kazali mi się położyć na krzesłach – opowiada Rafał. Zaczęli mu tatuować głowę. Mieli specjalną maszynkę i tusz, chociaż tego typu urządzenia w więzieniu są nielegalne. Kiedy skończyli, w lustrze zobaczył swastykę. - Chciałem się powiesić – mówi dziś.

Następnego dnia rano służba więzienna zauważyła tatuaż. Rafał powiedział, kto mu to zrobił. Wszczęto wewnętrzne postępowanie w związku z podejrzeniem o znęcanie nad współwięźniem.

Ale postępowanie zakończyło się niczym. Nie potwierdzono, by Rafał został zmuszony do wykonania tatuażu. Koledzy z celi napisali oświadczenie, że sam tego chciał. Sam to sobie robił i tylko jeden z nich mu pomagał. Służba więzienna chciała nawet go ukarać za wprowadzanie jej w błąd. Ale ostatecznie dyrektor więzienia odstąpił od kary.

Śledztwo? Zostało wszczęte, bo ktoś przysłał anonim do prokuratury – mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. - Zostało umorzone z powodu „braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa”.