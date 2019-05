Tylko w tę sobotę i tylko od godziny 9:00 do 9:45 wszystkie dzieci do lat 16, które przyniosą ze sobą do zoo maskotkę niedźwiadka lub będą za niego przebrane, wchodzą za darmo. Przeczytaj szczegóły

Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzi obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie. Nazwa ta z angielskiego brzmi "Happy Bears Day", więc wrocławskie zoo w sobotę świętować będzie urodziny wszystkich mieszkających tam misiów. Każdy z nich otrzyma tort, a zwiedzający możliwość poznania historii wszystkich mieszkających w ogrodzie gatunków.

Wrocławskie zoo wyznaczyło sobie cel - wybudowanie wybiegu dla dwóch niedźwiedzi.

Dla najhojniejszych darczyńców czekają nagrody

Z tej okazji tylko w sobotę i tylko od godziny 9:00 do 9:45 wszystkie dzieci do lat 16, które przyniosą ze sobą do zoo maskotkę niedźwiadka lub będą za niego przebrane, wchodzą za darmo.- 9:00-9:45 - wszystkie dzieci, w wieku 0-16 lat, z pluszowymi misiami lub przebrane za misie, wchodzą bezpłatnie (wejście Bramą Główną, osoby towarzyszące - opiekunowie, muszą mieć ważny bilet),- 10:00 - 10:30- rozpoczęcie obchodów przy wybiegu niedźwiedzi himalajskich - powitanie, tort dla Całki i Józka oraz spotkanie z ich opiekunem,- 10:45 - 11:15 - tort dla Kory i Manii oraz spotkanie z ich opiekunem,- 11:30 - 12:30 - spotkanie z autorami blogu „Pola i Michał w podróży" sala wykładowa w Afrykarium) oraz pokaz zdjęć, filmów z sanktuariów ratujących niedźwiedzie.- 12:30 - 14:00 - zwiedzanie Pawilonu Polarnego.- Dzieciaki w sobotę poznają na przykład naszą dwójkę niedźwiedzi himalajskich. Samiec, Józek, to urodzony leniuch. Cały dzień wyleguje się na wybiegu. Całka natomiast jest jego przeciwieństwem. To aktywna, pełna werwy samica. Lubi wspinać się na drewniane konstrukcje, a jak jest ciepło, chętnie wyleguje się na huśtawce z opony. I często pokazuje Józkowi, gdzie jego miejsce - opowiada Adrianna Pleban, opiekunka zwierząt we wrocławskim zoo.- To wszystko przez tradycyjne wierzenia ludowe. Ciała niedźwiedzi i ich żółć są wykorzystywane w medycynie chińskiej na bardzo szeroką skalę. Zwierzęta te są wyłapywane i trzymane w klatkach, które praktycznie nie przekraczają rozmiaru ich ciała. Na stałe mają do organizmu wprowadzone rurki, za pomocą których pozyskuje się cenną żółć - mówi dyrektor wrocławskiego zoo, Radosław Ratajszczak.W takich warunkach niedźwiedzie żyją nawet 10 lat. Oficjalnie ten proceder jest zakazany, ale tamtejsi ludzie wierzą, że mięso i żółć tych zwierząt pomaga dosłownie na wszystko: bóle i zawroty głowy, hemoroidy, zapalenie gardła, krótkowzroczność, żółtaczkę i kaca. Ma podobno działanie również przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwpadaczkowe.Wrocławskie zoo razem z działającą przy ogrodzie fundacją DODO włączyły się w program ratowania niedźwiedzi himalajskich. Działająca w Laosie fundacja Free the Bears wybudowała na miejscu specjalne sanktuarium, gdzie odebrane kłusownikom misie mogą godnie dożyć do końca swoich dni. Szacuje się, że w Laosie i Wietnamie w niewoli przebywa około 1000 osobników.- Niedźwiedzie to bardzo inteligentne zwierzęta. Ich zdolności intelektualne porównywane są do trzyletniego dziecka. Można więc śmiało powiedzieć, że na fermach zwierzęta te są torturowane, bo nie tylko odczuwają ból fizyczny, ale to również wielkie cierpienie psychiczne. Te osobniki, które uda się uratować z takich ferm, potrzebują nie tylko profesjonalnej pomocy weterynaryjne, ale również troskliwej opieki i zrozumienia ich natury, aby na nowo nauczyć je jak być niedźwiedziem, by poradziły sobie w środowisku naturalnym lub w godnych warunkach dożyły swoich dni - mówi Krzysztof Stegmann, opiekun zwierząt z wrocławskiego zoo.- Pod czujnym okiem opiekunów i weterynarzy będą one tam mogły odzyskać swoje prawdziwe życie: nauczyć się wspinać na drzewa, baraszkować w sadzawkach wodnych, kosztować smakowitych owoców, warzyw i oczywiście miodu - mówi rzecznik ogrodu, Joanna Kij.- Potrzeba sporo pieniędzy. Na apartament dla dwóch niedźwiedzi wydamy 40 tysięcy złotych. Na początku uzbieranie takiej kwoty wydawało nam się niemożliwe, ale mamy już 15%. Jesteśmy dobrej myśli. Jeśli wpłynie więcej pieniędzy, wówczas pomożemy kolejnym misiom - dodaje prezes fundacji Zoo Wrocław DODO, Anna Mękalska.- za wpłatę powyżej 100 zł przesyłamy drogą elektroniczną podziękowania i wysokiej rozdzielczości zdjęcie niedźwiedzia uratowanego w Laosie,- za wpłatę powyżej 1000 zł organizujemy wyjątkowe zwiedzanie Zoo z opiekunem niedźwiedzi i innych zwierząt drapieżnych. Jedyna taka okazja, by podglądnąć życie drapieżników w ogrodzie zoologicznym i poznać wiele ich sekretów.- za wpłatę powyżej 1500 zł organizujemy wyjątkowe zwiedzanie Afrykarium! Jedyna taka okazja, by poznać pingwiny, rekiny, manaty, hipopotamy i innych mieszkańców Afrykarium w towarzystwie ich opiekunów.- Taka jest dzisiejsza rola ogrodów zoologicznych. To już nie tylko pokazywanie zwierząt, ale przede wszystkim wspieranie projektów i pomaganie im w ich naturalnym środowisku - podsumowuje Radosław Ratajszczak.