Wrocław. W skandalicznych warunkach wiózł pracowników na plantację truskawek

Czy we wrocławskich szkołach średnich zabraknie w tym roku miejsc? Przeczytaj!

We wrześniu tego roku do liceów pójdzie podwójny rocznik pierwszoklasistów. Dlaczego? To efekt reformy firmowanej przez byłą już minister Annę Zalewską. Z jakimi problemami będą musieli zmierzyć się uczniowie i dyrektorzy szkół?