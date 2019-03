Wrocław w pierwszej trójce najbardziej stylowych miast w Polsce

W 6 kategoriach modowego rankingu polskich miast Wrocław uzyskał łącznie 95 punktów, plasując się na najniższym stopniu podium – za Krakowem i Warszawą, do której powędrował tytuł polskiej stolicy mody.

Jak stolicy Dolnego Śląska, zazwyczaj nie kojarzonej z modą, udało się uzyskać tak wysoką pozycję? Zobaczcie!

Eventy modowe

Swoje 3. miejsce Wrocław zawdzięcza m.in. dobremu wynikowi w jednej z najwyżej punktowanych kategorii w naszym zestawieniu. W okresie, który wzięliśmy pod lupę przy tworzeniu rankingu, w stolicy Dolnego Śląska odbyło się 15 wartych uwagi pokazów, targów i imprez – tyle samo co w Łodzi, ale już niemal trzy razy mniej niż w Warszawie, która zwyciężyła w naszym zestawieniu.

Jakie pozycje najmocniej zaznaczyły się w modowym kalendarzu Wrocławia? M.in. Fashion Meeting Pop Up Store (targi mody prezentujące autorską wizję młodych projektantów), targi Slow Fashion (jedne z największych w Polsce, oferujące oryginalną i ekologiczną odzież oraz akcesoria) czy łączący pokazy, wykłady i warsztaty Project Fashion. Tak jak w pozostałych miastach, warto mieć również oko na imprezy w największych wrocławskich centrach handlowych, gdzie swoje nowe kolekcje często prezentują głośne nazwiska.

W ostatnich latach w stolicy Dolnego Śląska odbywały również targi Wrocław Fashion Meeting, które cieszyły się statusem największej takiej imprezy w południowej Polsce. Choć event obecnie zniknął z miejskiego kalendarza, w jego miejsce pojawiło się kilka innych ciekawych wydarzeń. Doskonałym przykładem mogą być targi Glow Fashion, które w 2018 roku zadebiutowały w ociekającym luksusem podwrocławskim zamku Topacz.

Sklepy i butiki

- Szukając interesujących salonów, butików i showroomów, we Wrocławiu zwróciliśmy uwagę na 26 miejsc, co w tej kategorii daje miastu drugie miejsce – tuż za polską stolicą mody - informuje Galeria Marek.

Na jakie sklepy warto zwrócić uwagę? M.in. MOBO, butik oferujący najnowsze kolekcje młodych polskich projektantów, łączący modę ze sztuką Oh my! concept store czy Pana Pablo – ciekawie zaaranżowany sklep z oryginalnymi modelami butów. Warto zajrzeć również do galerii handlowych, gdzie czekają takie miejsca jak Gavel, Kortas oraz autorski salon Evy Minge.

Szkoły modowe

We Wrocławiu Galeria Marek znalazła 9 placówek kształcących młodych projektantów. Choć podobnym wynikiem mogą pochwalić się również Kraków i Poznań (dwa pierwsze miejsca w tej kategorii), stolica Dolnego Śląska przegrywa z nimi pod względem rangi i prestiżu swoich szkół.

Największą popularnością cieszy się Pracownia Ubioru Kreacyjnego wrocławskiej ASP, rozwijająca świadomość plastyczną oraz umiejętności tworzenia oryginalnych układów kompozycyjnych. Projektowania mody można uczyć się również m.in. w autorskim studiu designu i fotografii ABRYS, Szkołach Artystycznych ROE czy w Szkole Kosmetycznej Marzeny Daleckiej.

Wrocław kusi studentów również kierunkami krążącymi wokół mody, takimi jak „Dziennikarstwo mody i stylu” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz „Stylizacja & Art” na Wyższej Szkole Handlowej.

Influencerzy i projektanci

- Szukając polskiej stolicy mody, sprawdziliśmy również, gdzie swoją karierę rozwijają ci, którzy na szukanie oryginalnych stylizacji poświęcają najwięcej czasu – modowi influencerzy, blogerki i blogerzy - czytamy w raporcie Galerii Marek.

W tej kategorii Wrocław zajął 3. miejsce, za Warszawą oraz Krakowem. Wśród 15 postaci, jakie odnaleźliśmy w stolicy Dolnego Śląska, największą popularnością cieszą się stylowo vlogująca Radzka, stawiająca na klasyczny szyk Meri Wild, Anna Maksymiuk-Szymańska ucząca szycia na kanale Made by Ruda, a także czwórka dandysów z bloga Dandycore.

Miasto nie jest za to częstym wyborem projektantów – jak wynika z naszego zestawienia, mniej mieszka ich tylko w Bydgoszczy i Gdańsku. We Wrocławiu tworzą m.in. Sebastian Szrajber, Kamil Hala czy Agnieszka Światły.

Galerie handlowe

W ostatniej, najniżej punktowanej kategorii naszego zestawienia, blogerzy sprawdzili, jaka powierzchnia handlowa w galeriach i centrach przypada na jednego mieszkańca Wrocławia. Choć miejsc na zakupy w mieście nie brakuje (miłośników mody chce zwabić do siebie choćby otwarta w 2017 roku Wroclavia), ze współczynnikiem 0,8 mkw. na osobę stolica Dolnego Śląska plasuje się dopiero na 5. miejscu, w samym środku stawki.

źródło: Galeria Marek (https://galeriamarek.pl/blog/modowy-ranking-miast)