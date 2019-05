Wrocław. W piątek rusza Dzień Sąsiada. Osiedlowa muzyka wypełni wrocławskie podwórka! Wstęp wolny

Piątkowa zabawa będzie świetną okazją do poznania osób z najbliższej okolicy i szansą na dołączenie do sąsiedzkiej orkiestry – nie ma znaczenia umiejętność gry na gitarze, perkusji, trąbce czy skrzypcach, do grania zaproszeni są wszyscy sąsiedzi i sąsiadki!

Tegoroczna odsłona Dnia Sąsiada rozpocznie się o godzinie 17:00. Animatorzy i muzycy będą czekali na mieszkańców i mieszkanki na każdym z czterech osiedli – na Kleczkowie podwórkowa scena muzyczna stanie w obrębie zbiegu ulic Zegadłowicza i Kraszewskiego, a na Ołbinie wspólne granie rozpocznie się przy skwerze Ludzi ze Znakiem „P”. Dźwięki akordeonów, bębnów, gitar i wielu innych instrumentów na Przedmieściu Oławskim usłyszeć będzie można w okolicy położonego tuż przy kanale Fosy Miejskiej skweru Krasińskiego, z kolei brochowskie obchody Dnia Sąsiada zorganizowane będą na podwórku przy ul. Polnej – w programie wspólne śpiewy i muzykowanie oraz specjalny koncert 10-osobowej folkowej orkiestry Gieni Dudki.

Śpiewać, grać i słuchać każdy może, zwłaszcza po sąsiedzku

Sąsiedzi i sąsiadki, którzy nie mają swoich instrumentów, będą mogli stworzyć je własnoręcznie z dostępnych w specjalnych infopunktach materiałów. Zarówno na grających sąsiadów, jak i na tych, którzy wolą słuchać występów innych, czekały będą też pyszne wypieki przygotowane przez „Bułkę Tartą” – zlokalizowaną na Brochowie piekarnię osiedlową. Przy każdym z punktów będzie można wymienić się także bonami na „sąsiedzką przysługę” – Dzień Sąsiada może też być okazją, na zacieśnienie sąsiedzkich relacji i osiedlowej współpracy. Udział we wszystkich działaniach tego popołudnia jest oczywiście bezpłatny.