Wrocław. W piątek rusza 16. Millennium Docs Against Gravity. Przeczytaj szczegóły

Pod hasłem „Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie” do 19 maja publiczność zgromadzona w Dolnośląskim Centrum Filmowym po raz kolejny będzie miała okazję poznać najlepsze produkcje kina non-fiction ostatnich lat. Jednym z niewątpliwych przebojów festiwalu będzie najnowszy film legendarnego reżysera Wernera Herzoga – „Herzog/Gorbaczow” („Meeting Gorbachev”), zachwycający wizualnie „Antropocen: epoka człowieka” (“Anthropocene: The Human Epoch”) reżyserki Jennifer Baichwal oraz „Varda według Agnès” („Varda by Agnès”) – ostatnie dzieło zmarłej w marcu prekursorki francuskiej Nowej Fali Agnès Vardy.

Tegoroczną edycję otworzy pokaz filmu „Ustrzelić mafię” (”Shooting the mafia”) Kim Longinotto, który połączony będzie ze spotkaniem z jego bohaterką, włoską fotoreporterką Letizią Battaglią oraz włoskim fotografem Roberto Timperim,

Grand Prix Dolnego Śląska

Nieodłączną częścią wrocławskiej edycji festiwalu jest konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnego Śląska w wysokości 3000 euro. W tym roku o zwycięstwo ubiegać będzie się trzynaście tytułów, wśród nich m.in. obsypana nagrodami na festiwalu w Sundance „Kraina miodu” („Honeyland”) Tamary Kotewskiej i Ljubomira Stefanowa, długo oczekiwana produkcja Jolanty Dylewskiej „Marek Edelman... i była miłość w Getcie” (“And There Was Love in Ghetto…”) oraz najnowsze dzieła Madsa Brüggera („Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?” /„Cold Case Hammarskjöld”) i Tonislava Hristova („Magiczne życie V”/“The Magic Life of V”). Do nagrody nominowany jest także dokumentalny debiut Petera Jacksona „I młodzi pozostaną” („They Shall Not Grow Old”), w którym nagrodzony Oscarami® twórca wykorzystał zdumiewające materiały wideo z archiwów I wojny światowej.