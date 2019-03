Wrocław. W piątek otwarcie Ogrodu Botanicznego. Zobacz, jaki jest piękny (ZDJĘCIA)

Oto unikatowe zdjęcia z budowy mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Zobacz!

Na co dzień widzimy go z daleka, przejeżdżamy obok niego. Jest jednym z zabytków-symboli Wrocławia. A czy widzieliście Państwo zdjęcia z czasów, kiedy go budowano? Oto fotografie z lat 1908-1910, z Fotopolska.eu, pokazujące most Grunwaldzki w budowie. Zobaczcie!