Wrocław. W mieście powstanie 15 nowych ścieżek rowerowych. Zobacz, gdzie

Wrocław to najbardziej przyjazne miasto rowerzystom. Potwierdza to ranking uznanego w kolarskim świecie magazynu Rowertour. Mamy ponad 9200 miejsc postojowych i około 20 samoobsługowych punktów naprawczych. W planach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pojawiły się kolejne trasy rowerowe

Rowerzyści ucieszą ze ze zmian przy pl. Społecznym. Powstanie tam kolejna ścieżka. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że to jedno z najbezpieczniejszych miejsc dla rowerzystów we Wrocławiu. Od zachodu, południa i wschodu plac jest opleciony drogą rowerową. Rowerzyści pokonują ją pod poziomem jezdni. Nowa, 150-metrowa trasa poprowadzi od Mostu Grunwaldzkiego wzdłuż placu, na którym stoi wesołe miasteczko, aż do pl. Wróblewskiego.

Pomysł drogi rowerowej pochodzi od wrocławian. Opowiedziało się za nim prawie 9 tys. mieszkańców. Planowana trasa już teraz służy rowerzystom jako skrót. To wyjeżdżona w trawie ścieżka przy parkingu przed Urzędem Marszałkowskim. Razem z trasą wokół pl. Społecznego, w ramach projektu WBO "Rowerowy Wrocław" powstaną też ścieżki wzdłuż ul. Glinianej i Małachowskiego. Wszystkie inwestycje wyniosą około milion złotych.

Najprawdopodobniej do końca roku powstanie nowa droga rowerowa wzdłuż ul. Hubskiej. Ścieżka będzie mieć nieco ponad 700 metrów. Pobiegnie od skrzyżowania z ul. Glinianą do ul. Kamiennej, a także wzdłuż fragmentu ul. Bardzkiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Co ważne dla kierowców - nowa ścieżka nie zostanie zbudowana kosztem węższej jezdni.

Jeszcze w tym roku rowerzyści bezpiecznie przejadą ulicą Piłsudskiego, na odcinku od Dworcowej do Świdnickiej. Ze zmian nie ucieszą sie kierowcy. Nowa droga poprowadzi po obu stronach ulicy Piłsudskiego, a nie według wstępnych założeń – przy ul. Bogusławskiego. Urzędnicy wyjaśniają, że latem ta ulica zmienia charakter - pojawiają się ogródki gastronomiczne – co uniemożliwiłoby sprawny i wygody przejazd.

W planach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pojawiło się 15 nowych tras dla rowerzystów:

1. Wzdłuż ul Awicenny - od ul. Pińskiej do ul. Trawowej

2. Wzdłuż ul. Piastowskiej, Janickiego, Kraińskiego i św. Ducha

3. Wzdłuż ul Wyszyńskiego - od ul. Benedyktyńskiej do ul. Damrota

4. Wzdłuż ul Strzegomskiej - od ul. Stacyjnej do ul. Śrubowej

5. Wzdłuż ul Nowodworskiej - od ul. Gubińskiej do ul. Wojrowickiej

6. Wzdłuż ul. Na Grobli, Walońskiej i przy pl. Wróblewskiego

7. Wzdłuż ul. Zabrodzkiej - od ul. Waflowej do ul. Połabian

8. Na odcinku ul. Borowska – ul. Bardzka

9. Na odcinku ul. Spiska – ul. Borowska

10. Przy pl. Społecznym

11. Przy ul. Glinianej

12. Przy ul. Małachowskiego

13. Wzdłuż ul. Solskiego - od al. Piastów do mostu Oporowskiego

14. Wzdłuż ul. Krzywa Grobla - od ul. Na Niskich Łąkach do kładki Siedleckiej

15. Wzdłuż ul. Hugona Kowarzyka