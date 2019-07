Wrocław w końcu rozprawi się z komarami. Wykorzystają samoloty

Premier Morawiecki nie wystartuje w wyborach z Wrocławia. Przeczytaj, kto go zastąpi

To, że premier Mateusz Morawiecki nie wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych z wrocławskiej listy PiS wydaje się już niemal pewne. Rodowity wrocławianin i jedna z głównych twarzy Prawa i Sprawiedliwości, co prawda w czerwcu często przyjeżdżał na Dolny Śląsk, a to przygl...