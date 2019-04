Wrocław. Uwaga, wielkie promocje w sklepach w ten weekend. Zobacz szczegóły!

Miesięcznik Twój Styl i magazyn Show przygotowały ogromną frajdę dla miłośników zakupów. Kupony rabatowe są dostępne w kwietniowych wydaniach gazet. Od dziś 12.04 do niedzieli 14.04 trwają Stylowe Zakupy w całej Polsce.

W akcji bierze udział ponad 400 marek, 12 000 najlepszych sklepów w całej Polsce. Ale to nie wszystko, od 12 do 20 kwietnia możemy skorzystać w wielu atrakcyjnych zniżek w salonach fryzjerskich, klinikach urody, salonach SPA i restauracjach.

Z atrakcyjnych zniżek w sklepach stacjonarnych można skorzystać od 12 do 14 kwietnia 2019. W przypadku usług Stylowe Zakupy trwają aż 9 dni, z rabatów można skorzystać od 12 do 20 kwietnia 2019. W przypadku sklepów online okres rabatów trwa aż 5 dni, z kuponów rabatowych można skorzystać od 12 do 16 kwietnia 2019. Jeżeli dana marka oferuje inny niż wyżej opisany termin zniżek, informacja taka będzie znajdować się na kuponie rabatowym.