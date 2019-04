Jarosław Jakubczak

Dziś o godz. 20.15 z pl. Bema ruszy Wrocławska Masa Krytyczna. Rowerzyści pojadą następującą trasą: plac Bema - most Młyński - Świętej Jadwigi - most Piaskowy – Piaskowa - Świętej Katarzyny - Błogosławionego Czesława – Oławska - Kazimierza Wielkiego – Białoskórnicza - Świętego Mikołaja – Podwale – Piłsudskiego – Świdnicka - Bożego Ciała – Widok - Kazimierza Wielkiego – Oławska - Generała Romualda Traugutta - plac Powstańców Warszawy - plac Grunwaldzki - rondo Ronalda Reagana (zawracanie) - plac Grunwaldzki - most Grunwaldzki - skręt w prawo przez parking przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim - Jana Ewangelisty Purkyniego – Kraińskiego - Świętego Ducha- Grodzka - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - w lewo w Ruska - Plac Solny - Rynek (Pręgierz). Uczestnicy zamierzają propagować zdrowy tryb życia i zrównoważony transport w mieście, a także przedstawiać rower jako tani i szybki środek komunikacji. Zgromadzenie ma potrwać około 50 minut (w godz. 20.15-21.05). Przewidywana liczba uczestników: około 300. Wystąpią utrudnienia w ruchu.