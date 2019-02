Wrocław. Uwaga. Od przyszłego tygodnia torowisko na moście Osobowickim w remoncie

Tramwaje linii 14 i 24 zostaną skierowane od placu Staszica w obu kierunkach przez plac Powstańców Wielkopolskich, ulicę Trzebnicką i most Trzebnicki do pętli "Karłowice", a tramwaje linii 8 zostaną przedłużone tymczasowo do pętli Poświętne celem zachowania przepustowości pętli tramwajowej "Karłowice" przy ulicy Zawalnej.

Tramwaje linii 15 w obu kierunkach zostaną skierowane objazdem od placu Staszica przez plac Powstańców Wielkopolskich, ulicę Trzebnicką, most Trzebnicki i ulicę Żmigrodzką do pętli "Poświętne".

Pomiędzy placem Staszica a Osobowicami zostanie uruchomiona okresowa linia autobusowa 714, która będzie kursowała przez ulicę Reymonta, most Osobowicki i ulicę Osobowicką z częstotliwością:

dni robocze

do godziny 6:00 co 20 minut;

w godzinach 6:00-9:00 co 12 minut;

w godzinach 9:00-14:00 co 15 minut;

w godzinach 14:00-18:00 co 12 minut;

w godzinach 18:00-20:00 co 15 minuty;

w godzinach wieczornych tj. po godzinie 20:00 co 20 minut.

sobota i niedziela

z częstotliwością co 20 minut.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 14 lub 24 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 714 oraz autobusem linii K i 142 (na odcinku pl. Staszica – Łużycka) oraz w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 70 minut.

Prace mają potrwać 3 tygodnie i tramwaje powrócą na swoje trasy w sobotę, 23 marca.

