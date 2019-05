Wrocław. Uwaga na utrudnienia w ruchu: wypadek na ul. Borowskiej (ZDJĘCIA)

Do zdarzenia doszło ok. godz. 14 na skrzyżowaniu ulic Borowskiej i Wieczystej we Wrocławiu.

Zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma osób poszkodowanych, ale uszkodzone pojazdy częściowo blokują skrzyżowanie. Winnym wypadku jest kierowca citroena, który wyjeżdżając z ulicy Wieczystej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu ulicą Borowską w stronę centrum miasta kierowcy skody. Na miejscu jest policja, która prowadzi swoje czynności. Do czasu usunięcia uszkodzonych samochodów ze środka skrzyżowania, na kierowców czekają niewielkie utrudnienia w ruchu.