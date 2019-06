Wrocław. Uwaga na potężne upały. Potrwają trzy dni!

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW wydało dla Wrocławia i całego Dolnego Śląska ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia (w trzystopniowej skali). Obowiązuje ono od południa w poniedziałek do wieczora w środę. - Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od 30 do 33 stopni Celsjusza, a w nocy od 18 do 20 - prognozuje synoptyk IMGW Krzysztof Salanyk.

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Duże ryzyko udaru słonecznego;

Zagrożenie życia;

Uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg;

Duże zagrożenie pożarowe.



Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.