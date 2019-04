Wrocław. Uwaga na potężne korki. Po południu centrum miasta będzie totalnie zablokowane

Uwaga, dzisiaj ulicami miasta przejdzie marsz. Będą protestować pracownicy sądów i prokuratury. W związku z tym, w godzinach od 15.40 do 18.30, na trasie przemarszu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Trasa przemarszu: rozpoczęcie pl. Wolności, Most Sądowy, Podwale do pl. Orląt Lwowskich, Podwale do pl. Jana Pawła II, Ruska, Kazimierza Wielkiego do ul. Świdnickiej, Podwale, Most Sądowy, plac Wolności, gdzie nastąpi zakończenie zgromadzenia. Przewidywana liczba uczestników: 250 osób.

Janusz Wójtowicz