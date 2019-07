Wrocław. Uwaga na fałszywych policjantów i agentów CBA. Próbują oszukiwać seniorów

Oszuści próbują wyłudzać pieniądze od seniorów znaną od lat metodą. Podają się za funkcjonariuszy rozpracowujących szajkę oszustów w bankach czy hakerów okradających konta. Informują swojego rozmówcę, że jego pieniądze są zagrożone. Polecają wybrać je i przekazać „policjantowi”. Podobne zgłoszenia prawdziwa policja otrzymuje ostatnio codziennie.

Musimy pamiętać. Prawdziwa policja nigdy nie będzie nas prosić o gotówkę. Pod żadnym pretekstem. Jeżeli funkcjonariusze wykryją szajkę hakerów, okradających bankowe konta, to poinformuje odpowiedni wydział w banku a nie właściciela rachunku. Ostatnio oszuści podają się już nawet za agentów CBA. Ale żaden prawdziwy agent nigdy nie będzie nikogo prosił o pieniądze.

Rzekomy funkcjonariusz podczas rozmowy stara się być jak najbardziej wiarygodny. Często podaje fikcyjny numer legitymacji służbowej lub numer gabinetu w komendzie, w której jakoby na co dzień służy. Poleca swojemu rozmówcy by ten „nie rozłączając się” wykręcił numer 112. Tyle tylko, że jak wykręci numer bez rozłączania rozmowy to jej nie przerwiemy. Nie dodzwonimy się na numer alarmowy. Nadal rozmawiać będziemy z oszustem. On, co najwyżej, da do telefonu swojego kolegę.