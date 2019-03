Wrocław. Uwaga, będzie nalot mundurowych na Dworzec Świebodzki!

W zeszłą niedzielę strażnicy w okolicach Dworca Świebodzkiego wylegitymowali i pouczyli aż 117 osób. W najbliższą niedzielę - 24 marca, ma nie być taryfy ulgowej. Tym razem zamiast pouczeń, posypią się mandaty - ostrzegają mundurowi. Za co dostaniemy mandat?

- Niestety, część osób wystawia swoje towary poza placem targowym, w miejscach gdzie tego robić nie wolno – popełniają one wykroczenie - informują strażnicy miejscy. - Sposób i miejsce eksponowania towarów stanowi uciążliwość dla okolicznych mieszkańców, a w niektórych miejscach ogranicza możliwość poruszania się po chodnikach i ogranicza widoczność w okolicach przejść dla pieszych. Po zakończeniu handlowania, na chodnikach i trawnikach pozostają śmieci - dodają.

Straż miejska powołuje się na Kodeks Wykroczeń Artykuł 603 tego dokumentu stanowi:

§ 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

A zatem w takich sytuacjach straż miejska może zająć towar i już dziś ostrzega o tym handlujących. - Handel tak, ale tylko tam, gdzie wolno to robić - wyjaśniają strażnicy miejscy.