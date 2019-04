Wrocław. Ulice miasta posprząta... elektryczny odkurzacz! Zobacz zdjęcia

Do tej pory we Wrocławiu zraszano i myto ok. 180 km ulic raz w miesiącu. Od teraz ma być to prawie 360 km ulic - na dodatek będą one myte raz w tygodniu. W tym miesiącu ponadto wyczyszczone zostać mają kosze na odpady, których jest prawie 6,5 tys. Na wałach przeciwpowodziowych w sezonie letnim stać będą 104 kosze. Od teraz pod stałym nadzorem służb sprzątających będzie Wyspa Słodowa.

Na ulice wyjedzie pierwsza we Wrocławiu elektryczna zamiatarka z 4 dyszami do polewania, która może pomieścić 400 l śmieci. Zbiornik z wodą o pojemności 8 m3 wystarczyć ma na 1-1,5 h polewania. Po mieście jeździć będzie 18 zamiatarek, 5 polewarek i 14 zamiatarek chodnikowych.

Firma FBSerwis przetestuje ponadto elektryczny odkurzacz, który ma pomóc przy sprzątaniu ręcznym Rynku i jego okolic. W zbiorniku może pomieścić 240 l śmieci, czyli tyle, co kilkadziesiąt domowych odkurzaczy. Urządzenie jest w stanie wciągnąć wszystko - szkło, plastikowe opakowania, jedzenie, a nawet psie odchody. Szczególnie przydatne może się okazać przy sprzątaniu po imprezach odbywających się w Rynku. Nie będzie wykorzystany na trawnikach. Po testach okaże się, czy maszyna zostanie kupiona.

Ostatniego dnia marca we Wrocławiu skończył się sezon zimowy sprzątania ulic. W tym miesiącu władze miasta mają zamiar przeprowadzić sprzątanie po zimie. Podczas zimy we Wrocławiu służby porządkowe 25 razy zgarniały śnieg i posypywały jezdnię solą. Najwięcej razy odśnieżano ulice w styczniu. Wysypano wtedy na ulice ponad 3 tys. ton soli oraz kilkaset ton kruszywa.