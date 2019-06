Wrocław. Uciekając, rozbijał auta na pl. Społecznym. Bo myślał, że goni go policja... (ZOBACZ FILM)

Do zdarzenia doszło w czwartek, przed godz. 16 na pl. Społecznym. Na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Traugutta samochody stały w korku. Kierowcy słysząc nadjeżdżający radiowóz rozjechali się, by rozbić przejazd. Ku ich zaskoczeniu, najpierw pojawił się rozpędzony mercedes na opolskiej rejestracji, który staranował kilka samochodów. Po chwili pojawił się radiowóz.

Okazało się, że to nie był wcale policyjny pościg za mercedesem.

- Policjanci jechali na inną interwencję – wyjaśnia st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

Prawdopodobnie kierowca mercedesa „spanikował” myśląc, że policja chce go zatrzymać. I zaczął uciekać.

Na filmie, który otrzymaliśmy od naszego czytelnika widać, że dwóch mężczyzn ucieka z miejsca zdarzenia. Tymczasem kierowca dojechał w pobliże ulicy Na Grobli, gdzie porzucił auto.