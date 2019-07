Wrocław. Tylko współczuć kierowcom: Buforowa nadal placem budowy, Jagodno zakorkowane...

Co chwilę pojawia się wygrodzony fragment drogi, pachołki i taśmy ostrzegawcze. Działają tylko niektóre światła, zamieszanie powodują przekreślone strzałki na użytkowanym pasie ruchu. Jazda na pewno nie jest płynna. Zwężenie drogi do jednego pasa jest teraz nie przed, ale za wiaduktem. Zatory powstają nawet dla wyjeżdżających z miasta i poza godzinami szczytu. Przypomnijmy, że na trzykilometrowym odcinku Buforowej została dobudowana nowa jezdnia, a w pobliżu wiaduktu powstało duże rondo.

Do zakończenia inwestycji jeszcze bardzo daleko. Wprawdzie samochody jeżdżą już przez całe rondo Buforowa i korzystają z nowego dwupasmowego odcinka drogi, ale kierowcy muszą bardzo uważać.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, na początku lipca Buforowa nadal przypomina wielki plac budowy . Kierowcy mogą się tu poczuć, jak na torze z przeszkodami. Co chwilę pojawia się wygrodzony fragment drogi, pachołki i taśmy ostrzegawcze. Działają tylko niektóre światła, zamieszanie powodują przekreślone strzałki na użytkowanym pasie ruchu. Dwupasmowa część Buforowej wydaje się zmianą kosmetyczną, która nie sprawia, że ruch odbywa się płynnie na całym odcinku od Iwin.

Do tej pory problemem była wąska jezdnia, na której spotykali się kierowcy wjeżdżający do Wrocławia z południowej części województwa i od autostrady A4 oraz mieszkańcy nowych bloków, które powstały po obu stronach od Iwin prawie do ul. Terenowej.

Kierowcy nie odczują wielkiej ulgi, ponieważ Buforowa pozostała wąska, ruch może rozładować się dopiero na dwupasmowym odcinku. Przed remontem zaczynał się on za wiaduktem, teraz ok. 500 m wcześniej, na wysokości ul. Konduktorskiej.

Zmiany objęły też wjazdy m.in. na ulice Terenową, Sarnią, Dróżniczą. Sam wiadukt także jest poszerzony – tak aby zmieściły się dwie jezdnie mające po dwa pasy ruchu.

Podniesione zostały przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych na zjazdach z Buforowej w ulice Malinowskiego, Strawińskiego, Vivaldiego.

