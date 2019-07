Wrocław. Twoje mieszkanie komunalne jest zadłużone? Przeczytaj, jak pozbyć się długu (RADZIMY)

Urzędnicy wyliczyli, że do 2016 roku łączny dług wrocławian wyniósł 400 milionów złotych.

Program skierowany jest do wszystkich osób, które mają dług związany z mieszkaniami komunalnymi we Wrocławiu, nawet jeśli ktoś stracił już umowę najmu, grozi mu sprawa sądowa lub nawet trwa windykacja. Wniosek o likwidację zobowiązania składać można od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020.

Wzór dokumentu można pobrać tutaj

Z możliwości skorzystają osoby, których mieszkanie komunalne, garaż lub teren gminny są zadłużone i należności te pochodzą sprzed 2017 roku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przed podpisaniem z nami ugody urząd sprawdzi czy bieżący czynsz płacony jest przez nas terminowo, a także czy nie mamy długu powstałego w latach 2017-2019.

Aby wziąć udział w programie, należy wybrać jeden z pięciu wariantów likwidacji zobowiązań

1. Umorzenie całego zadłużenia - warunkiem jest opuszczenie mieszkania komunalnego w ciągu miesiąca od podpisania ugody.

2. Umorzenie 70% długu - jeśli pozostałe 30% zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy.

3. Umorzenie 60% zaległości - w tym przypadku należy 40% zapłacić w ciągu roku.

4. Umorzenie 50% zadłużenia - jeśli drugą połowę spłacimy maksymalnie w 60 ratach. Dłużnik we wniosku może zaproponować wysokość jednej raty, która nie powinna być jednak niższa, niż 100zł.

5. Umorzenie 50% długu - pod warunkiem zamiany mieszkania na mniejsze.