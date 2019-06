Wrocław. Twoje dziecko pojedzie za darmo MPK, ale musisz mieć jego... akt urodzenia!

- W tej konkretnej sytuacji opisanej przez Czytelniczkę mamy za mało danych, aby jednoznacznie ocenić sytuację. Można jednak domniemywać, że zdaniem kontrolera dziecko mogło być już w wieku szkolnym, stąd jego prośba o przedstawienie dokumentu. Gdyby tak się okazało, to oczywiście nadal przysługuje mu prawo do darmowego przejazdu, jednak z legitymacją szkolną. Prośba o okazanie przez ucznia legitymacji uprawniającej go do zniżki nie jest nadużyciem ze strony kontrolera – taki zwyczaj obowiązuje nie tylko w komunikacji miejskiej. Z praktyki wiemy, że co do zasady kontrolerzy podchodzą w sposób jak najbardziej przyjazny i życzliwy do pasażerów i tego typu prośby o dokument potwierdzający wiek dziecka nie wiążą się z konsekwencjami dla rodzica - mówi Aleksander Łoś.