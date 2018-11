Wrocław: Tu nie będzie dziś prądu! [LISTA ULIC]

Z powodu prac konserwacyjnych kilka ulic we Wrocławiu będzie dziś pozbawionych prądu. Przerwa w dostawie energii elektrycznej potrwa do godziny 16 i obejmie ulice: Maślicką od 53 do 101 i od 66 do 136, Ostródzką od 1 do 33 i od 2 do 46, Brodnicką, Pasieczną. Sołtysowicką od 9 do 53 i od 32 do 50, Redycką 1 i 2, Poprzeczną 1, od 49 do 61 i od 48 do 60, Przejazdową od 1 do 1a i od 2 do 14, Dembowskiego od 39 do 43 nieparzyste.