Wrocław. Trwa policyjna obława na bandytów, którzy napadli na kantor (ZDJĘCIA)

Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu informuje, że do napadu doszło dziś w godzinach porannych. Mężczyznę, który otwierał placówkę, napastnicy zaatakowali znienacka. Wepchnęli go do środka, gdzie doszło do szamotaniny. W momencie napadu uruchomił się głośny alarm. Złodzieje uciekli, zabierając pracownikowi kantoru torbę. Jak się okazało, bez pieniędzy czy innych wartościowych rzeczy. Napadnięty mężczyzna podczas szamotaniny odniósł niewielkie obrażenia. Została mu udzielona pomoc medyczna.

Według naszych informacji, napastnicy to trzej mężczyźni, obcokrajowcy - Ukraińcy lub Gruzini. Przed godziną 9 uciekli w nieznanym kierunku srebrnym mercedesem. Policja zna numery rejestracyjne tego samochodu. Natychmiast zarządzono blokadę dróg wylotowych z miasta. Obecnie trwają intensywne czynności operacyjne mające na celu ujęcie sprawców napadu. Przeglądany jest okoliczny monitoring. W kantorze ślady zabezpieczają policyjni technicy.