Wrocław. Tramwaje wodne na Odrze? Przed wojną już pływały w Breslau. Zobacz zdjęcia

Po raz kolejny wrócił we Wrocławiu pomysł na stworzenie tramwaju wodnego. Tramwaju, który działał jeszcze w przedwojennym Breslau, a także przez kilka lat po wojnie. Następnie regularne kursy zostały zastąpione przez kursy statków wycieczkowych i tak jest do dziś. Tymczasem parowe tramwaje wodne działały w mieście już przed I wojną światową. Stanowiły wówczas dobry środek transportu, a i mieszkańcy nie byli tak zabiegani jak dziś i nie potrzebowali się dostać w ciągu kilkunastu minut z jednego końca miasta na drugi.

Zdaniem części specjalistów tramwaj wodny to doskonałe uzupełnienie komunikacji miejskiej, raczej nie ma możliwości, by konkurował on z szybkością przejazdu zwykłego tramwaju po wydzielonym torowisku.