Wrocław. Torowiska tramwajowe na 11 głównych skrzyżowaniach wreszcie doczekają się remontu

Zdaniem wrocławskich motorniczych, nawet połowa szyn tramwajowych w mieście nadaje się do remontu. Od czasu do czasu przekonują się o tym sami pasażerowie, gdy dochodzi do wykolejenia tramwaju. Najgorzej jest w centrum. - Przez pl. Legionów, skrzyżowanie Piłsudskiego i Świdnickiej, czy pl. Staszica, czy Legnicką przy Dolmedzie strach jechać. Czasem trzeba zwolnić do 5 km/h - alarmuje pan Wojciech, wrocławski motorniczy.

W ciągu najbliższych 2 lat sytuacja poprawi się na jedenastu najbardziej ruchliwych i zarazem zniszczonych skrzyżowaniach. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na wykonanie i dostawę 17 rozjazdów. Aby nie paraliżować ruchu tramwajów w mieście, prace zostaną podzielone na cztery etapy.

Do końca przyszłego roku nowe rozjazdy pojawią się na pl. Legionów (rozjazd w ul. Piłsudskiego od strony Dworca Głównego i ul. Zapolskiej) i na skrzyżowaniu Podwala z ul. Sądową (w Podwale od ul. Muzealnej oraz w Podwale od strony pl. Orląt Lwowskich), na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i Piłsudskiego (dwa rozjazdy w ul. Piłsudskiego od strony Dworca Głównego i ul. Gabrieli Zapolskiej) oraz skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i Podwala (rozjazd w ul. Świdnicką od strony Opery).

W 2020 r. ZDiUM zamontuje nowe rozjazdy na pl. Dominikańskim (od strony ul. św. Katarzyny), skrzyżowaniu ul. Piotra Skargi i Teatralnej (dwa rozjazdy: od strony Dworca Głównego i pl. Dominikańskiego), Legnickiej i Złotoryjskiej przy Dolmedzie (rozjazd w ul. Złotoryjską), Kazimierza Wielkiego i Krupniczej (dwa rozjazdy od strony ul. Ruskiej i Świdnickiej), Hallera i Grabiszyńskiej, Hallera i Powstańców Śląskich oraz Małachowskiego i Pułaskiego (dwa rozjazdy w obu kierunkach).

ZDiUM w ramach inwestycji wymieni również szyny na dwóch najbardziej zniszczonych skrzyżowaniach. W 2019 r. nowe szyny pojawią się na pl. Legionów. Ich dostawę zaplanowano do 15 czerwca 2019 r., a w 2020 r. na pl. Dominikańskim (dostawa do 15 maja 2020 r.).

Wymiany rozjazdów i szyn na całych skrzyżowaniach, inaczej niż doraźne szlifowanie, czy napawanie szyn, nie będą wykonywane nocami. Pasażerowie MPK muszą więc przygotować się na zmiany rozkładu jazdy. Każda z planowanych inwestycji to kilka tygodni przerwy w kursowaniu tramwajów przez dane skrzyżowanie.