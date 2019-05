Wrocław Tattoo Konwent. Już wkrótce na Stadionie Wrocław (ZDJĘCIA, SZCZEGÓŁY)

Ogólnopolski festiwal tatuażu Tattoo Konwent zagości we Wrocławiu po raz ósmy, jednak zbliżająca się edycja będzie pierwszą, która odbędzie się na Stadionie Wrocław. Nowa lokalizacja oznacza między innymi większą liczbę wystawców. Na imprezie pojawi się ponad 300 tatuatorów tworzących w różnych stylach. Swoje prace będą mogli zgłaszać w 11 kategoriach konkursowych. Tatuaże prezentowane przez modeli na scenie głównej oceni Jury. Nowością jest zmienny skład gremium oceniającego. Skład jury pierwszego dnia wejdą: Mariusz Romanowicz, Asia Zielińska i Darek Doktór, drugiego dnia zastąpią ich: Vincent Bloodline, Karol Krawczyk oraz jeszcze jeden, niezapowiedziany jeszcze tatuażysta.

W sobotę wieczorem na scenie festiwalu odbędą się koncerty. Gwiazdą muzyczną festiwalu będzie legendarna, punk rockowa grupa Dezerter. Chwilę przed nim zagra zespół Zbeer, reprezentujący nurt street punkowy. W ciągu dnia publiczność zobaczy występ dwóch artystek, specjalizujących się w alternatywnym performansie. Rebecca Crow zaprezentuje współczesną odmianę burleski, wcielając się między innymi w komiksową postać Harley Quinn, znaną z serii o Batmanie. Z kolei w zróżnicowanym repertuarze Nikity Klosewood znajdą się pokazy: Alice in Wonderland, Fetish Catwoman i Fetish Geisha. Występy obu pań przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych. Wszyscy będą mogli obejrzeć natomiast wizualny pokaz INK3D – autorski mapping ukazujący dzieje tatuażu. W trakcie seansu widzowie poznają nie tylko historię sztuki tatuażu, ale również style tatuowania i ważne konteksty społeczne związane z ozdabianiem ciała.

To nie koniec atrakcji związanych z fotografią. W przestrzeniach Stadionu Wrocław zawiśnie wystawa „Beauty behind the ink” autorstwa Kamili Burzymowskiej oraz „2081” Agi Szuścik – scenarzystki i reżyserki autorskiego mappingu INK3D. Na konwencji zobaczyć będzie można również niesamowite obrazy Kuby Kujawy – tatuatora z Tattoo.pl.

Przedsprzedaż biletów

Trwa internetowa przedsprzedaż tańszych wejściówek na Wrocław Tattoo Konwent. Ceny biletów dystrybuowanych przez internet zaczynają się od 39 zł (bilet jednodniowy) i 49 zł (bilet dwudniowy). W ofercie znalazły się również atrakcyjne cenowo bilety rodzinne, za które zapłacić trzeba od 105zł do 175 zł – w zależności od opcji. W sprzedaży dostępne są także wejściówki VIP w cenie 300 zł. Już wkrótce ruszy sprzedaż Tattoo Biletu z Dziarką w ciemno. Weściówki i pełen program wydarzenia znaleźć można na: www.tattookonwent.pl.

Na stronie internetowej wciąż trwa także rejestracja wystawców.