Wrocław. Szalona "osiemnastka" okazała się pechowa dla trzech mężczyzn

Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Te urodziny trzej panowie zapamiętają na długo. Kilku młodych mężczyzn, będąc po alkoholu, uszkodziło pojazdy uczestników zabawy. Doszło też między nimi do szarpaniny. Ma miejscu musiały interweniować dwa policyjne patrole. Funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn w tej sprawie. Odpowiedzą teraz m. in. za zniszczenie mienia, a czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.