Wrocław. Studenci z Politechniki Wrocławskiej dostali nagrodę za model kabiny samolotu

Student Aerospace Challenge to coroczny konkurs dla studentów krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Organizuje go francuskie stowarzyszenie promujące turystykę kosmiczną – Astronaute Club Européen (ACE). Do udziało w konkursie zgłosiło się 36 ekip, ale tylko 27 wywiązało się z terminów.

Uczestnicy konkursu mogli wybrać jedno z dziesięciu zagadnień związanych z lotami suborbitalnymi. Zadania dotyczyły m.in. aspektów ekonomicznych lotu, aerodynamiki i kontroli lotu, kwestii medycznych czy sterowania samolotem. Studenci Politechniki Wrocławskiej z grupy Innspace zdecydowali się na zaprojektowanie kabiny.