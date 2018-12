Wrocław. Straż Miejska sprawdzi czym palisz w piecu

Strażnicy dostali niedawno specjalne urządzenie do mierzenia wilgotności drewna. Jeśli stwierdzą, że jest ona większa niż 20 procent czeka nas mandat. Jak samemu to zbadać?

Najlepiej kupować drewno na opał u sprawdzonych dostawców. Takich, którzy sprzedadzą nam drewno odpowiednio długo suszone – radzą w Straży Miejskiej.

Czego jeszcze nie wolno? Palić węglem brunatnym, miałem czy używać do spalania w piecach floty węglowej. Nie mówić już o paleniu śmieci, choćby takich jak zniszczone meble, czy zużyte oleje z warsztatów samochodowych.

Nie wolno też montować pieców 1 i 2 klasy. Te, które mamy już zamontowane mogą być używane przez piętnaście lat od ich instalacji. Od wejścia w życie nowych przepisów kominki, jeśli ktoś na takie w domu, nie mogą być jedynym źródłem ogrzewania. Tutaj również obowiązuje prawo używania przez do 15 lat tych instalacji kominkowego ogrzewania, które działały przed wejściem w życie przepisów. Czyli przed 1 lipca 2018 roku.

Przestrzegania antysmogowych przepisów pilnuje Oddział Ekologiczny Straży Miejskiej. Codziennie cztery patrole wyruszają w miasto. Strażnicy mogą pobrać próbkę popiołu z naszego pieca do badań na Politechnice Wrocławskiej. Gdy badania wyjdą dla nas niekorzystnie i okaże się, że paliliśmy czymś co jest zabronione czeka nas mandat albo wniosek do sądu o ukaranie za wykroczenie.