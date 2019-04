Wrocław. Strajk nauczycieli coraz słabszy. Przeczytaj szczegóły!

Często ubranych na czarno z przypiętymi żółtymi lub pomarańczowymi plakietkami z wykrzyknikami można ich spotkać w holach szkół i w pokojach nauczycielskich. Bardzo często odmawiają wypowiedzi, a ci którzy się godzą na rozmowę, podkreślają swoją determinację.

- Zmęczenie? Momentami rzeczywiście daje o sobie znać, ale ja mam co robić mówi nam Agnieszka Kołczyńska-Durej anglistka z VIII LO i jednocześnie przewodnicząca szkolnego komitetu strajkowego. - Ja bardzo często odpisuje na pytania rodziców spotykam się z uczniami i z przedstawicielami z innych szkół. Te rozmowy utwierdzają mnie w tym robimy i nie ma mowy o zakończeniu strajku – podkreśla. Inni najwyraźniej zabijają wolny czas czytając, grając w gry, zajmując się swoimi dziećmi przyprowadzonymi do szkoły lub serfują w sieci.

Strajkujący się wykruszają

Strajkowe statystyki są bardzo wymowne. Z informacji przekazywanych codziennie przez wrocławskim magistrat wynika, że liczba placówek w których trwa strajk nie zmienia się, ale za to powoli topnieje liczba strajkujących nauczycieli. Dziś w akcji brały udział 204 przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie czyli podobna liczba jak w ubiegłym tygodniu, nie strajkowały 24 placówki. Jednak w ciągu kilku dni wyraźnie zmniejszyła się liczba samych strajkujących. Dziś udział w proteście zadeklarowało niespełna 4700 wrocławskich nauczycieli, a 1216 podjęło pracę. Jeszcze w piątek strajkujących było o blisko 200 więcej, a pracujących o blisko 250 mniej. Przed tygodniem liczba strajkujących w stolicy Dolnego Śląska wyraźnie przekraczała 5400 osób.

Co zrobić z łamistrajkami?

- Postawa rządu, hejt i groźba utraty części wynagrodzenia mogły niektórych zniechęcić – przyznaje Agnieszka Kołczyńska-Durej z VIII LO, jednak ona i jej protestujący koledzy nie zamierzają odpuszczać To normalne, że są wahający się i nie do końca przekonani do strajku, jako sposobu walki o swoje. Jednak jeżeli teraz tego nie doprowadzimy do końca, to w najbliższych latach podobna okazja może się nie zdarzyć – przekonuje. Pamiętajmy, że tydzień czy nawet dwa tygodnie strajku to tak naprawdę niewiele, dla mnie wzorem pozostaje Finlandia, tam nauczyciele strajkowali miesiąc i wywalczyli to co chcieli – podkreśla.

Jako ewentualny powód tego że liczba strajkujących topnieje, protestujący w skazują też słaby przepływ informacji między szkołami. - Musimy się bardzo wspierać i pokazywać na zewnątrz, to o co walczymy. Poza tym zabrakło przekazu kierowanego do rodziców. Poza podwyżkami, nie pokazaliśmy, że walczymy też o zmianę systemu. To co zafundowała nam dobra zmiana, będzie miało fatalne konsekwencje dla uczniów. Jeszcze bardziej przeładowane programy spowodują, ze od września będziemy musieli gnać jeszcze bardziej by zdążyć z realizacją tego, co będzie od nas nauczycieli egzekwowane i to bez oglądania się na to czy uczniowie nadążają czy nie – mówi Agnieszka Kołczyńska-Durej

Przyznaje też, że w rozmowach między strajkującymi powraca temat, jak w przyszłości traktować łamistrajków. - Przed rozpoczęciem akcji wiedzieliśmy jakie mają poglądy i czy popierają spór z rządem czy nie. Sprawy zaszły jednak tak daleko, że trudno mi teraz powiedzieć, że po zakończeniu strajku będziemy mogli sobie spojrzeć w oczy – wyznaje nauczycielka.

Jak długo potrwa strajk?

Jak na razie strony okopały się i trwają na swoich pozycjach. Przyjęliśmy zaproszenie od przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Doroty Gardias na spotkanie prezydium Rady w najbliższy czwartek o godz. 10, będziemy mieli ze sobą porozumienie, do którego przystąpiła już "Solidarność" - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

O wystosowaniu takiego zaproszenia poinformował na Twitterze Związek Nauczycielstwa Polskiego. "Na wniosek - Związku Nauczycielstwa Polskiego - zostało zwołane posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wracamy do stołu rozmów w czwartek, 18 kwietnia o godz. 10.00. Chcemy rozmawiać wcześniej, bo strajk trwa tu i teraz" - brzmi wpis.

Premier Mateusz Morawiecki zaproponował strajkującym przedstawicielom oświaty spotkanie przy okrągłym stole. Opozycja pyta, dlaczego premier do tej pory nie spotkał się ze strajkującymi. Poseł Marcin Kierwiński mówi nawet o dymisji premiera, który nie radzi sobie ze strajkiem. VIDEO //get.x-link.pl/8a0ff9b2-8a7a-d4eb-f67d-5d6af3776399,d8d804ad-88dd-957a-aea2-2ce283be31f7,embed.html Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w czwartek zostanie też zaproponowana formuła dotycząca okrągłego stołu w sprawie oświaty. Jak zapowiedział, pierwsza sesja odbędzie się prawdopodobnie w przyszłą środę, czwartek lub w piątek. Przekazał, że zaproszenie do udziału otrzymają m.in. związkowcy, organizacje pozarządowe, pedagodzy, rodzice i przedstawiciele opozycji.

Strajk nauczycieli trwa od 8 kwietnia. Rozpoczęły go dwie centrale związkowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. Przypomnijmy, że ZNP i FZZ podczas negocjacji zmodyfikowały oczekiwania (początkowo żądały tysiąca zł podwyżki) i teraz domagają się 30-procentowej podwyżki rozłożonej na dwie tury: 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września. Porozumienie zawarte 7 kwietnia przez rząd z "Solidarnością", zakłada w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie dodatku za wychowawstwo na nie mniej niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.