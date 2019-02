Wrocław. Stanisław Soyka z nową płytą na Walentynki w Starym Klasztorze!

Stanisław Soyka z zespołem znakomitych muzyków jazzowych wystąpią przed wrocławską publicznością 14 lutego w Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze

Płyta MUZYKA I SŁOWA to pierwsza tak osobista artystyczna wypowiedź Stanisława Soyki od piętnastu lat.

Stanisław Soyka muzycznie określa nowy Album jako „Folk z przymrużeniem oka”, ale – jak dodaje: „Można na nim usłyszeć późne lata 70-te, rythm&blues`a, wpływy reggae, a także po prostu – ballady.”

Ten - w pełni autorski - Album dzisiejszego Soyki jest prostolinijny, prawdziwy i szczery.

To muzyczne wyznanie bez podrasowania.

Jest tu polonez, jest i tango, w którym odbywa się cała amplituda uczuć – miłość, zazdrość, ciepło, zimno, gorąco.Jest pieśń o miłości do Warszawy i o tym jaka do niej prowadziła droga - ”Lubię wracać do Warszawy”,a także kompozycja szczególna: jak niewysłany list dojrzałego sześćdziesięcioletniego „chłopaka” do swych Rodziców -„Mamulu, Tatulu”.

Z kolei, w„Przyszedł czas na zmiany”, jesteśmy w miejscu, gdy własne dzieci dorastają i nabierają rozpędu.to tekst o nauce jak żyć - troszkę inaczej, choć nie mniej „jędrnie”.

Warto poczuć też, jak dobrze czasem się zatrzymać, usiąść na ławeczce (”Ławeczka”) stać się intensywnym obserwatorem ludzkości w jej indywidualnych przejawach.I… nie bać się ciszy („Ciszy nie unikaj”) bo:„To co słychać w ciszy, w hałasie zanika”.

A także, to zaproszeniedo myślenia, do słuchania, do śpiewania.

Stanisław Soyka:„Chciałem pokazać piękno świata - świata przedstawionego tak po prostu, przez dzisiejszego mnie. Zależało mi na tym, by ta muzyka mogła przytulać, dawać przestrzeń i oddech. A także - by te piosenki były dostępne dla każdego kto lubi śpiewać.A w tych tekstach, mam wrażenie, że jest normalnie; tam jestem dzisiejszy ja i - gdy będziecie Państwo jej słuchać - będzie mi miło móc tam Państwa spotkać.

I – być może - usiąść wspólnie na muzycznej ‘Ławeczce’.”

Ten Album to trzy słowa:

Wyjątkowy, Autorski i… NARESZCIE!

Zespół zagra w pełnym 8 osobowym składzie: Stanisław Sojka – gitara, piano, śpiew, Marcin Lamch – kontrabas, Przemek Greger – gitara, Kuba Sojka – perkusja, śpiew, Zbyszek Uhuru Brysiak – perkusjonalia, Antoni Gralak- trąbka, Aleksander Korecki – saksofon i gość specjalny Tomasz Jaśkiewicz.

14.02.19 godz. 19.00 Sala Gotycka w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1

Ethno Jazz Festival

STANISŁAW SOYKA z zespołem

bilety: 100 zł – I miejsca, 80 zł – II miejsca, 60 zł - wejściówki stojące (studenci i uczniowie)

Bilety dostępne w sieci salonów Empik, Saturn i MediaMarkt w całej Polsce

oraz w serwisach: www.wrockfest.pl/bilety-online/, www.biletin.pl, www.ticketmaster.pl, www.biletyna.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl

rezerwacje: bilety@o2.pl

źródło: materiały organizatora