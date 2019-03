Wrocław. Spotkaj gwiazdy internetu w Hydropolis. Przeczytaj szczegóły!

Światowy Dzień Wody z MPWiK i Hydropolis!

„Nie pozostawiając nikogo w tyle” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody, który będziemy obchodzić 22 marca na całym globie. Wrocławskie MPWiK przyłącza się do akcji i zaprasza do wspólnego świętowania.

Światowy Dzień Wody został wprowadzony w 1992 r., by uświadamiać, że dostęp do czystej wody nie zawsze i nie dla wszystkich jest oczywistością. Tegoroczne hasło „Nie pozostawiając nikogo w tyle” kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

– Tylko 3% wody na świecie to woda pitna. Są takie rejony, gdzie dostęp do wody jest mocno ograniczony i wiąże się na przykład z godzinną wędrówką do najbliższego źródła. Trzeba o tym mówić. Chcemy uświadamiać ludzi, że zasoby wody pitnej stale maleją. Musimy uczyć racjonalnego gospodarowania wodą, tak by nie zabrakło jej dla przyszłych pokoleń – mówi Witold Ziomek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Światowy Dzień Wody w Hydropolis.

Goście o pełnych godzinach będą mogli zobaczyć niezwykłe eksperymenty chemiczne i fizyczne, odkrywające tajemnice wody. Specjalna atrakcja pojawi się w strefie Stany Wody i dzięki niej każdy sprawdzi, jak para wodna zamienia się w ogień. Niespodzianka ucieszy nie tylko dzieci.

W holu natomiast stanie fotobudka.

Świętowanie w Hydropolis przeciągnie się aż do niedzieli, 24 marca. Tego dnia multimedialne centrum wiedzy o wodzie odwiedzą gwiazdy internetu: VNARF, N3JXIOM i TOFIKI. Co godzinę, od 10.00 do 17.00 w strefie wejścia będą opowiadać o wodzie w życiu codziennym i konieczności jej oszczędzania, a po każdym wystąpieniu przeprowadzą konkursy z nagrodami.

MPWiK Wrocław chce zwrócić uwagę na problemy związane z wodą, które występują na całym świecie. W Dolnośląskim Centrum Filmowym 22 marca przygotowało projekcje dla uczniów szkół podstawowych, które wyjaśnią skąd wrocławianie mają wodę w kranie, jak woda krąży w przyrodzie oraz jak wygląda proces jej produkcji. Na dużym ekranie, w technologii 3D, mali widzowie zobaczą też film BBC Earth „Dzika Afryka”. To niesamowita podróż przez magiczne królestwo Czarnego Kontynentu, a przewodnikiem tego zaczarowanego miejsca jest woda. To ona rzeźbi dziką Afrykę, dając życie, gdziekolwiek się pojawia. Z

Na uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów czeka wykład na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ekspert z MPWiK Wrocław o godz. 13.30 opowie o nowoczesnym oprogramowaniu SmartFlow, które ułatwia przedsiębiorstwu walkę z trudno wykrywalnymi awariami wodociągowymi. Słuchacze będą mogli sami sprawdzić, jak działa ta innowacyjna aplikacja.