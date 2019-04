Wrocław. Setki nowych mieszkań. Część z nich w dawnym szpitalu (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Od marca wprowadzają się pierwsi mieszkańcy osiedla Lokum Vena, inwestycji realizowanej przez Lokum Deweloper w rejonie ulic Prusa i Poniatowskiego we Wrocławiu. W pierwszym etapie inwestor ukończył 181 mieszkań. Lokale mają od 25 do 97 mkw. powierzchni i zostały sprzedane w 92%. Do końca marca deweloper wydał klucze do 71 apartamentów. Właściciele lokali położonych na parterze, do dyspozycji będą mieli także nieduże ogródki.

Część mieszkań powstała w zabytkowym budynku byłego szpitala Akademii Medycznej. Inwestor wyczyścił czerwoną cegłę i przeprowadził gruntowny remont elewacji. Teren po dawnym szpitalu Lokum Deweloper kupiło na początku 2016 r. Do 2008 r. mieściły się tam Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Katedra Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej oraz I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej. Później kliniki przeniesiono do szpitala przy ul. Borowskiej. Nieruchomość czekała na nowego właściciela przez 8 lat. W tym czasie jej cena zmniejszyła się z 20 mln zł do 14,5 mln.

Drugi duży projekt realizowany przez Lokum Deweloper to osiedle Lokum di Trevi powstające przy ul. Gazowej na Tarnogaju. Tam wszystkie 233 mieszkania o powierzchni 31 – 90 mkw. znalazły swoich właścicieli. Lokale mają od 1 do 4 pokoi. – Z radością oddajemy w ręce klientów kolejne mieszkania na naszych inwestycjach. Zawsze dbamy o wysoką jakość wykonania osiedli, nad którą czuwa doświadczony zespół inżynierów. Kupujący doceniają podwyższony standard i dogodne lokalizacje, o czym świadczy niesłabnące zainteresowanie projektem Lokum di Trevi. Jesteśmy dumni także z pierwszego etapu inwestycji Lokum Vena, nowy budynek doskonale wpisuje się charakter okolicznej zabytkowej architektury – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Osiedle Lokum Vena stara się łączyć zrewitalizowaną XIX-wieczną zabudowę z nowoczesną architekturą. Na terenie inwestycji znajdzie się dziedziniec z fontanną, stylizowane ławki i latarnie oraz starannie wyselekcjonowana zieleń. Jak informuje deweloper, obecnie trwają prace przy dalszej rewitalizacji historycznych zabudowań.

Z kolei Lokum di Trevi to osiedle na Krzykach w pobliżu ulic Armii Krajowej i Bardzkiej. Na terenie znajdują się strefy relaksu z fontannami, bezpiecznymi placami zabaw oraz bogato zaaranżowaną roślinnością. Osiedle nadal rozbudowuje się: po zakończeniu IX i X etapu prac do użytku zostanie oddanych jeszcze 473 mieszkań o metrażach od 25 do 105 mkw.

Nabywcy marzący o własnym gniazdku muszą liczyć się z wydatkiem od 9000 zł do prawie 13000 zł za mkw.