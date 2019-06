Wrocław. Seria awarii energetycznych w mieście (AKTUALIZACJA)

AKTUALIZACJA, godz. 14.00 - KOLEJNE AWARIE, BEZ PRĄDU NAWET DO GODZ. 17

Najnowsze informacje nie są najlepsze, choć część usterek już naprawiono, mamy kolejne awarie prądu we Wrocławiu i okolicach. Zobacz poniżej najnowsze komunikaty spółki Tauron:

* Ślęza ul. Główna, oraz przyległe - awaria od godz. 14:06 - planowane włączenie ok. godz. 17

* Wrocław, ul. Łowiecka, Biskupa Tomasza, Cybulskiego, pl. Staszica - awaria o godz. 14.07 - planowane włączenie ok. godz. 17

* Wrocław, ul. Szewska, Kuźnicza, Nożownicza, Pomorska, Kotlarska, Rostafińskiego, Łokietka, Uniwersytecka, Paulińska, Wąska, Tamka, Rydygiera, Łaciarska, Grodzka, Brodatego, pl. Św. Macieja, pl. Uniwersytecki, pl. Nankiera - awaria o godz. 14.07, planowane włączenie o godz. 17.

* Wrocław ul. Damrota - awaria o godz. 14:08, planowane włączenie o godz. 17

* Wrocław, ul. Cybulskiego, Zyndrama z Maszkowic, Otwarta, Księcia Witolda, Kurkowa, Pomorska, Jagiełły, Dubois, Składowa, Strażnicza, Drobnera, pl. Borna, pl. Strzelecki - awaria o godz. 14:08, planowane włączenie o godz. 17