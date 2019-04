Wrocław: Ryk silników w mieście. Motocykliści otworzyli sezon

Sobota to nie tylko huczne święto motocyklistów, ale także realizacja szczytnego celu. Równolegle do odbywających się pokazów, koncertów i przejażdżek motorami trwa jubileuszowa, dziesiąta edycja zbiórki krwi.

- MotoKropla już na stałe wpisała się w kalendarz dolnośląskich wydarzeń. Co roku w ten sposób otwieramy sezon, przy okazji starając się zrobić coś dobrego. Przez 10 lat zebraliśmy blisko tysiąc litrów krwi – zaznacza Marcin „Kudłaty” Piotrowski, pomysłodawca i współorganizator akcji. MotoKropla to ogólnopolska akcja krwiodawstwa organizowana przez niezrzeszonych motocyklistów na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych.